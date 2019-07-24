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SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'n Slime ve futbol topu götürecek

SpaceX, gece yarısından sonra iki buçuk ton yükle dolu Dragon kargo kapsülünü Falcon 9 Block 5 roketi ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderecek.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Tesla'nın üst düzey yöneticisi ve milyarder iş adamı Elon Musk'a ait olan uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, yarın NASA'nın Ticari Tedarik Hizmetleri sözleşmesi kapsamında 18'inci ticari görevine çıkacak.
 
SpaceX, bu gece yarısından sonra Türkiye saati ile 01:24'te Falcon 9 Block 5 roketi ile Dragon uzay kargo aracını Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatacak.
 
Dragon uzay aracında, 250'den fazla bilim ve araştırma görevlerini doğrudan destekleyecek kritik materyaller ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki laboratuvarda gerçekleşecek araştırmalar için malzemeler bulunuyor. Kargo aracının toplam yükü yaklaşık 2 bin 350 kilogram.
 
UZAYA GİDECEK KARGODA SLİME VE FUTBOL TOPU DA VAR
 
Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek kargo aracında çeşitli deneylerde kullanılmak için bir futbol topu ve Slime olarak adlandırılan polimer malzemeden yapılan yeni nesil bir oyun hamuru da yer alıyor.

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