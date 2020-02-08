SpaceX, yeni bir görev için NASA'dan 80 milyon dolar alacak

08.02.2020 11:32 - Güncelleme: 08.02.2020 11:32

SpaceX'in görev için hafta başında harekete geçeceği ve NASA’yla birlikte çalışacağı bildirildi.

Görev sırasında kullanılacak 3 bin 700 kiloluk PACE uzay aracı, iklim değişikliğinin okyanusları ve atmosferi nasıl etkilediğini analiz edecek. Bu görevle beraber bilim insanları, ayrıca denizlerdeki organizma çeşitliliğini araştırabilecek ve küresel iklim modellerini geliştirmek için ek veriler toplayabilecek.

Webtekno'nun haberine göre SpaceX, görev için daha önce de kullanılmış olan bir Falcon 9 kullanacak. Elon Musk'a ait olan roket şirketi, 2018 yılında TESS misyonu da dâhil olmak üzere NASA için birçok başarılı görev başlatmıştı.

NASA, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "PACE, bilim insanlarının denizler ve Amerika Birleşik Devletleri ekonomisini besleyen organizmaların çeşitliliğini araştırmasına yardımcı olacak ve küresel iklim modellerindeki belirsizlikleri azaltmanın yanı sıra gezegenimiz hakkında disiplinlerarası anlayışımızı iyileştirmek için gelişmiş veriler sunacak" sözlerini kullandı.

SpaceX yöneticisi ve operasyon sorumlusu Gwynne Shotwell, “SpaceX, insanlığın gezegenimizi daha iyi anlamasına ve korumasına yardımcı olacak PACE'i uzaya fırlatarak NASA'nın kritik bilimsel gözlem görevlerini desteklemeye devam etmekten onur duyuyor” dedi.

NASA, roketin Aralık 2022’de Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatılacağını doğruladı. Ayrıca PACE'i fırlatmak için kullanılması planlanan Falcon 9 roketi daha önce uçmuş bir birinci kademe güçlendiricisini kullanacak.