SpaceX yılın ilk uçuşuna hazırlanıyor

Elon Musk'ın sahibi olduğu Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, yılın ilk uçuşunu 11 Aralık Cuma günü ABD'nin California'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden gerçekleştirmeyi planlıyor. SpaceX bu lansmanda yörüngeye 10 adet Iridium iletişim uydusunu gönderecek.

Iridium iletişim uyduları, uydu telefonlarının ve çağrı cihazlarının birbirleriyle olan bilgi ve ses akışını sağlamak için Dünya'nın yörüngesine oturtulmuş haberleşme uydularıdır. İlk planlanan sayıları 77 olduğu için uydulara o atom numaralı element olan İridyum adı verilmiştir.

Fırlatma işlemi başarılı olursa Falcon 9 roketi 10 Iridium uydusunu (66'den 75'e kadar olan) yörüngesine gönderecek.