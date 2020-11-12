SpaceX'in insanlı uzay aracı NASA tarafından onaylandı

star.com.tr 11 Kasım 2020 Çarşamba 23:57 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 00:05

Sertifikasyon sürecindeki son aşama, SpaceX'in bu yılın başlarında başlatılan Demo-2 göreviydi. 30 Mayıs 2020 tarihinde iki NASA astronotu Bob Behnken ve Doug Hurley Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşınmasıyla görev başarılı bir şekilde tamamlandı.

Şimdi ise başarılı olunan çalışmaya ait sonuçların gözden geçirilmesi tamamlandı. NASA resmi sitesinden sertifikasyonun içeriğinde bir “uçuş hazırlık kontrolünün” de yer aldığını duyurdu.

Techcrunch'un haberine göre, duyurulan uçuş hazırlık kontrolü, Falcon 9 ve Dragon tarafından yapılacak olan görev için bir hazırlık niteliği taşıyor. 14 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan görevde, NASA’dan 3, Japonya’nın uzay ajansından ise 1 astronot uzun süreli konaklama için Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşınacak.

Bu görev çoklu görevlerden oluşan sertifikasyon sürecinin son adımı. Sertifikasyon sürecinin içerisinde mürettebatsız ve tamamı ile otomatik olarak gerçekleştirilen bir kenetlenme görevi de yer alıyordu. Programa dahil olan başka bir görev ise fırlatmayı takip eden bir kaza sonucunda güvenlik sisteminin nasıl çalışacağını test edilmesiydi. SpaceX ayrıca istasyondan Dünya'ya döndükten sonra Dragon mürettebat kapsülünün inişini kontrol etmek için yeni bir paraşüt sistemi geliştirdi ve kapsamlı bir şekilde test etti.

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