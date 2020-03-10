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Bilim-Teknoloji

SpaceX'in kargo aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in kargo mekiği, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) vardı.

AA09 Mart 2020 Pazartesi 15:15 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 11:16

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) astronotları Andrew Morgan ve Jessica Meir, yaklaşık 2 ton deney ve ihtiyaç malzemesini taşıyan Dragon mekiğini istasyonun robot koluyla yakaladı.

Kargo mekiğinin ayrıca UUİ'deki mürettebat için greyfurt ve domates gibi yiyeceklerin yanı sıra birçok markanın şekerlemelerini taşıdığı belirtildi.

Dragon'un numunelerle Dünya'ya dönmeden önce bir ay UUİ'de kalacağı ifade edildi.

Bu, SpaceX'in Dragon ile NASA adına gerçekleştirdiği 20'nci başarılı ikmal seferi oldu.


Aç kalan tilkinin mahalledeki yiyecek arayışı görüntülendi

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