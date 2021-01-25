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Bilim-Teknoloji

SpaceX'ten büyük başarı! Tam 143 uydu birden fırlattı

ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX büyük bir başarıya imza atarak, Transporter-1 görevi kapsamında uzaya tek seferde 143 uydu fırlattı.

AA25 Ocak 2021 Pazartesi 08:03 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 08:03
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SpaceX'ten yapılan açıklamaya göre, dün olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Transporter-1 görevi, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla gerçekleştirildi.

SpaceX, Transporter-1 görevi kapsamında tek seferde 143 uyduyu uzaya taşıyacak Falcon 9 roketini uzaya gönderdi.

Bu kapsamda 133'ü ticari ve devlet uydusu, 10'u Starlink uydusu olmak üzere, toplam 143 ufak uydu yörüngeye yerleştirilecek.

Şirket, Roketteki Starlink uydularının kutup yörüngesine yerleştirilen ilk uydular olacağını açıkladı.

SpaceX tek seferde gönderdiği 143 uydu ile Hindistan'a ait, yörüngeye 104 uydu yollama rekorunu geliştirdi.

SpaceX, Starlink uydularıyla Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

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