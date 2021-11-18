Spotify ücretli mi 2021? Spotify ücretsiz kullanma

18 Kasım 2021 Perşembe 12:58 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 12:58

Spotify, dünya çapında milyonlarca şarkıya ve videoya anında erişebilmeyi sağlayan dijital bir müzik, podcast ve video platformudur. Spotify ücretsiz kullanıma sunulurken bazı seçenekler için erişim öncesinde ödeme yapılması gerekir. Spotify ücretli kullanım için ise Premiun üyelik satın almak gerekmektedir. Peki Spotify ücretli mi 2021? Spotify ücretsiz kullanmak için ne yapmak gerekir? İşte konu hakkında merak edilenler...

SPOTİFY ÜCRETLİ Mİ 2021?

Spotify İsveçli bir müzik veri akışı servisi olup, aralarında Sony, EMI, Warner Müzik Grubu, The Orchard ve Universal'in de bulunduğu bir dizi seçkin bağımsız plak şirketlerinden seçilmiş müziklerin sınırsızca dinlenmesine izin vermektedir.

Spotify Premium, reklamlar olmadan milyonlarca şarkıya erişmeni sağlayan dijital bir müzik hizmetidir. Spotify'ı Premium yani ücretli hesabı olanlar, bu tür kısıtlamalar olmadan uygulamayı kullanabilirler.

Spotify'da kaydetmiş olduğunuz müzikleri internetiniz olmadan da müzik dinleyebilirsiniz.

SPOTİFY ÜCRETSİZ KULLANMA

Belli kısıtlamalar dahilinde Spotify'ı ücretsiz olarak da kullanabilirsiniz. Örneğin Spotify'ı bilgisayarınıza veya telefonunuza kurdunuz. Spotify'ı ücretsiz kullanmanız dahilinde bazı kısıtlamalara tabi tutulursunuz.

Spotify'ı ücretsiz kullanmanız durumunda istediğiniz parçayı dinleyemezsiniz. Albümden bir parça çaldığınızda geçişler sırayla veya isteğinize göre değil, random yani karışık şekilde olur. Bu nedenle istemediğiniz parçaları da dinlemek zorunda kalırsınız.

Reklam ise Spotify'ı ücretsiz kullanmanın bir diğer boyutu. Müzik dinlerken arada reklamları da dinlemek zorunda kalırsınız.

Diğer yandan Spotify'ı ücretsiz kullandığınızda çevrimdışı dinleme olanağınız da yok. Yani internetiniz yoksa Spotify'dan müzik dinleyemezsiniz.

Ses kalitesi de bir başka etken. Premium üyelerden farklı olarak Spotify'ı ücretsiz kullananlara en yüksek ses kalitesi sunulmaz.

Tüm bu kısıtlamaları kabul etmeniz durumunda Spotify'ı ücretsiz kullanabilirsiniz.

Spotify'ı ücretli yani Premium satın aldığınızda; İstediğiniz şarkıyı seçerek, Müzik indirip, İstediğiniz yerde, Reklamlarla bölünmeden müzik dinleyip sınırsız şarkı atlama hakkına sahip oluyorsunuz.

SPOTİFY PREMIUM NASIL ÜCRETSIZ KULLANILIR?

Spotify Premium'un özelliklerine 30 gün boyunca ücretsiz bir şekilde erişebilirsiniz. 30 günlük Spotify ücretsiz kullanma süresinin sonunda üyeliğinizi iptal edene kadar aylık ücret ödemeniz gerekir. Ücretlendirme ise öğrenci veya kullanım şekline göre değişebiliyor.

Aboneliği, abonelik yenilenmeden bir gün önce ya da daha erken bir zamanda iptal ederseniz bir sonraki ay için hiçbir ücret fatura edilmez.

SPOTİFY PREMIUM ÜYELİK ÜCRETLERİ

SPOTIFY 60 GÜNLÜK ÜCRETSİZ DENEME ŞARTLARI

Spotify tarafından sunulan 60 Günlük Ücretsiz Deneme Teklifi, ödeme detaylarını göndererek bu deneme sürecini başlattığınız andan itibaren ("Ücretsiz Deneme Süreci") altmış (60) gün süreyle Spotify Premium Hizmeti'ne erişmenizi sağlar.

Ödeme detaylarınızı göndererek 60 Günlük Ücretsiz Deneme Teklifi'ni kabul ediyor, Gizlilik Politikası uyarınca ödeme detaylarınızı kullanmamıza onay veriyor, Spotify Kullanım Şartları ve 60 Günlük Ücretsiz Deneme Teklifi Şartları'nı onaylıyor ve kabul ediyorsunuz.

Spotify Premium Hizmeti'nin ücretli kullanıcısı olmak istemezseniz Spotify hesabınıza giriş yaparak ve Ücretsiz Deneme Süreci'niz bitmeden iptal talimatlarını takip ederek Premium Hizmeti aboneliğinizi iptal etmeniz gerekmektedir. Aksi halde, Ücretsiz Deneme Süreci'nizin sonunda otomatik olarak Spotify Premium Hizmeti'nin ücretli üyesi olursunuz ve verdiğiniz kredi kartından Premium Hizmet aboneliğinizi iptal edene kadar her ay otomatik olarak Spotify Premium abonelik ücreti tahsil edilir.

Spotify Ücretsiz Deneme Sürecinizin sonunda Premium Hizmet aboneliğinizi iptal etmek isterseniz Spotify hesabınıza giriş yapıp iptal talimatlarını takip ederek aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. (Kısmi aylık abonelikler için iade veya kredi uygulaması yoktur.)

Spotify'ın gelecekte aylık ücreti artırması halinde gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Ücret değişiklikleri, ücretin değiştirildiği tarihten sonraki abonelik sürecinin başında geçerli olacaktır. Ücret değişikliğinden sonra Spotify Hizmeti'ni kullanmaya devam ederek yeni ücreti kabul etmiş olursunuz. Bu 60 Günlük Ücretsiz Deneme Teklifi'ni sadece bir defa kullanabilirsiniz.

Spotify'da Premium veya sınırsız hizmete abone olduysanız yahut 30 günlük veya 60 günlük ücretsiz denemeden önceden yararlandıysanız bu 60 Günlük Ücretsiz Deneme Teklifinden yararlanamazsınız.