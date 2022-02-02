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Bilim-Teknoloji

SSB Başkanı Demir yerinde inceledi! Silah ve mühimmat projeleriyle ilgili brifing aldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve beraberindeki heyet, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi'nin Ankara Elmadağ ve Kırıkkale'deki fabrikalarını ziyaret etti. Ziyarete Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de katıldı. Demir ve beraberindeki heyete, MKE tarafından üretilen ve Ar-Ge çalışmaları devam eden silah ve mühimmat projeleriyle ilgili MKE Genel Müdürü Yasin Akdere brifing verdi.

IHA2 Şubat 2022 Çarşamba 14:34 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 14:34
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SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve beraberindeki heyet ilk olarak MKE Elmadağ Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nı ziyaret etti. Demir burada uçak mühimmatlarında ve kompozit roket yakıtlarında hammadde olarak kullanılan RDX, HMX ve CXM üretimi yapan Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisinde incelemelerde bulundu.

Demir ve beraberindeki heyete, MKE tarafından üretilen ve Ar-Ge çalışmaları devam eden silah ve mühimmat projeleriyle ilgili MKE Genel Müdürü Yasin Akdere brifing verdi.

Demir, Elmadağ'dan sonra MKE'nin Kırıkkale'de faaliyet gösteren fabrikalarına geçti. Mühimmat Fabrikası, Çelik Fabrikası, Ağır Silah Fabrikası ve Barut Fabrikasında devam eden yatırım ve üretim çalışmalarını inceledi. Fabrika müdürlerinden geliştirilen ve üretimi devam eden ürünler hakkında bilgi aldı.

Savunma sanayii ürünlerinin yerlileştirilmesi amacıyla son dönemde çalışmalarını hızlandıran Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. fabrikalarında incelemelerde bulunan Demir, yurtdışına bağımlılığı sonlandıran Modüler Barut Üretim Tesisi, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren mühimmat ve tapa üretimi yapan Mühimmat Fabrikası ve Türkiye'nin en büyük serbest dövme pres tesisi inşaatının bulunduğu Çelik Fabrikasında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

  • Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı
  • İsmail Demir
  • Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi
  • MKE Elmadağ Roket ve Patlayıcı Fabrikası
  • Modüler Barut Üretim Tesisi

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