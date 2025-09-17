SSB Başkanı Görgün: TEKNOFEST nesli güçlü Türkiye'nin en sağlam teminatı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, bugün burada sadece bir festivalin değil, bir hayalin, dirilişin ve çağın başlangıcının tanığı olduklarını ifade etti.

TEKNOFEST'te gençlerle buluşmanın tarifsiz gururunu yaşadığını dile getiren Görgün, "2018'de bu şehirde doğan TEKNOFEST, yalnızca 6 yılda bir gençlik hareketinden dünyaya yön veren küresel bir teknoloji markasına dönüştü. Bugün yalnızca bir festival için değil, bir vizyona sahip çıkmak, bir nesli sahneye taşımak ve bir milletin yükselişine şahitlik etmek için buradayız." diye konuştu.

- "TEKNOLOJİ ÜRETEN GENÇLİK, GÜÇLÜ TÜRKİYE'MİZİN EN SAĞLAM TEMİNATI OLACAKTIR"

Görgün, gençlerin sadece yarının değil, bugünün de mühendisleri, bilim insanları ve öncüleri olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"TEKNOFEST ruhu sizlere yalnızca kod yazmayı değil, hayal kurmayı, yeniden denemeyi, asla pes etmemeyi ve birlikte başarmayı öğretiyor. Sizler bu çağın tüketicisi değil, insanlık yararı için iyilik üreticisi olacaksınız. Bizler inanıyoruz ki teknoloji üreten gençlik, güçlü Türkiye'mizin en sağlam teminatı olacaktır."

Görgün, gökyüzünde KIZILELMA, ANKA III, KAAN, denizde TCG ANADOLU gibi attıkları her adımda bu milletin evlatlarının akıl, alın ve gönül teriyle imzası olduğunu ifade ederek, "Her biri, savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye için atılan imzalardır. Ürettiğimiz her yerli ve milli sistemle bağımsızlık irademizi, stratejik kararlılığımızı ve mühendislik kudretimizi ilim ekseninde ortaya koyuyoruz." dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığı olarak gençlerin hayallerine yol açmayı, fikirlerini gerçeğe dönüştürecek mekanizmaları kurmayı ve onları sahaya hazırlamayı asli görevleri bildiklerini söyleyen Görgün, Türkiye'nin, 185 ülkeye savunma sanayisi ihracatı yapan, teknolojisini dostlarıyla paylaşan, ortak üretim gerçekleştiren güçlü bir ülke olduğunu vurguladı.

Görgün, hep beraber bir teknoloji medeniyeti oluşturmanın, ilk adımları beraber atmanın mutluluğu içinde olduklarını, TEKNOFEST'in de bu vizyonun en görkemli sahnesi olduğunu ifade etti.

- "SADECE TEKNOLOJİLER DEĞİL, DOSTLUKLAR, ORTAKLIKLAR, STRATEJİK BAĞLAR DA İNŞA EDİLİYOR"

TEKNOFEST'te sadece teknolojilerin değil, dostluklar, ortaklıklar ve stratejik bağların da inşa edildiğini belirten Görgün, "Türkiye, yalnızca üreten değil paylaşan, yalnızca takip eden değil yön veren, yalnızca güçlü değil ilham kaynağı olan bir ülkedir. Türkiye, sadece fiziksel bir coğrafya değil kalbinde herkese yer olan büyük bir gönül coğrafyasıdır. Bu vizyonun en büyük taşıyıcısı siz gençlersiniz." diye konuştu.

Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, sürdürülebilir bir savunma sanayisi için gençliğe yatırım yapmaya, üretmeye ve yol yürümeye devam edeceklerini dile getirdi.

TEKNOFEST'in ilk gününden bugüne emeği geçen T3 Vakfına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, tüm kamu ve özel sektör paydaşlarına ve özellikle de coşkusuyla, azmiyle, kararlılığıyla güç veren gençlere şükranlarını sunan Görgün, "TEKNOFEST İstanbul'un, gençliğimiz için umut, ülkemiz için güç, insanlık için ilham olmasını diliyorum." dedi.

