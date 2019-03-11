SSB, 1 adet DİMDEG tedarik edileceğini duyurdu

Savunma Sanayii Başkanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Proje kapsamında muharip unsurların ve yüzer birliklerin, akaryakıt ve su ikmallerini denizde İkmal yöntemi ile süratli bir şekilde yapmak amacıyla bir adet DİMDEG tedarik edilecek" ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda yer alan videodaki bilgilere göre, 194,4 m boyunda ve 24,4 m genişliğinde olan DİMDEG asgari 30 gün boyunca denizde kalabiliyor.

SSB ile Sefine Tersanesi arasında yapılan sözleşme kapsamında, ASELSAN-HAVELSAN iş birliği ile inşa edilecek DİMDEG açık denizde harekât icra eden gemilerin/görev grubu unsurlarının desteklenmesi maksadıyla görev alacak.

AÇIK DENİZDEKİ HAREKATLARA DESTEK VERECEK

DİMDEG, sahil desteği olmaksızın, en az dört geminin ikmal maddeleri (yiyecek, su, tıbbi malzeme, yakıt, cephane vb.) bütünlemesini denizde ikmal yöntemi ile gerçekleştirebilecek. DİMDEG; gemiler ile üzerlerinde konuşlu bulunan insanlı ve insansız su üstü ve su altı araçlarının, helikopterlerin ve insansız hava araçlarının belirli bir seviyedeki bakımlarının-onarımlarının yapılmasına da destek sağlayacak.

SSB'nin aktardığı bilgiye göre, Komuta-Kontrol Gemisi olarak görev yapacak olan DİMDEG, Savaş Dışı Harekât kapsamında insani yardım, deniz haydutluğu ile mücadele, doğal afet yardım, arama kurtarma, muharip olmayanların tahliyesi faaliyetlerine destek sağlayacak.

EN BÜYÜK GEMİLERDEN BİRİ OLACAK

LHD Gemisinden sonra Deniz Kuvvetlerimizin ikinci büyük gemisi olacak DİMDEG, Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan sözleşme uyarınca Sefine Tersanesi tarafından inşa edilerek teslim edilecek olup, proje kapsamında Aselsan-Havelsan İş Ortaklığı tarafından aşağıdaki Savaş Sistemi bileşenleri sağlanacak.

• Savaş Sistemi Entegrasyonu – ASELSAN-HAVELSAN İş Ortaklığı

• Seyir Yardımcıları – ASELSAN

• EMI/EMC Analiz ve Test Çalışmaları – ASELSAN

• Entegre Muhabere Sistemi – ASELSAN

• Uydu Muhabere Sistemi – ASELSAN

• IFF Sistemi – ASELSAN

• Helikopter Kontrol Radarı – ASELSAN

• KIRLANGIÇ Gece/Gündüz Kamera Sistemi – ASELSAN

• Stabilize Top (STOP) Sistemi – ASELSAN

• Savaş Yönetim Sistemi (SYS) – HAVELSAN

• Gemi Veri Dağıtım Sistemi (GVDS) – HAVELSAN

• Gemi Bilgi Sistemi (GEBİS) – HAVELSAN

• Mesaj İşletim Sistemi (MİS)-HAVELSAN