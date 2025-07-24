SSB'den IDEF 2025'te stratejik işbirlikleri

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), IDEF 2025 kapsamında şirket ve kurumlarla çeşitli stratejik işbirliklerine imza attı.

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor.

IDEF 2025 kapsamında, SSB Başkanı Haluk Görgün ile Nurol Teknoloji, Garanti Kompozit ve İpek Savunma'nın üst düzey yöneticileri tarafından İçişleri Bakanlığı Personel Koruyucu Balistik Ekipman Tedariki Projesi Sözleşmesi imzalandı.

SSB ile ASELSAN Konya arasındaki Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistem Projesi Sözleşmesi'nin imza töreni ASELSAN Konya Genel Müdürü Serhan Özsoy'un, SSB ile Sarsılmaz arasındaki 9 Milimetre Tabanca Tedariki Projesi Sözleşmesi'nin imza töreni de Sarsılmaz Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş'in katılımıyla gerçekleştirildi.

5.56 Milimetre Piyade Tüfeği Tedariki Projesi Sözleşmesi için de imzalar, SSB Başkanı Görgün ve Kale Grup Yönetim Grup Başkan Vekili Osman Okyay tarafından atıldı.

- HELİKOPTER SİMÜLATÖRÜNDEN DRONA KADAR BİRÇOK ALANDA SÖZLEŞMELER İMZALANDI

İmza töreni, HAVELSAN ile yapılan T-70 Helikopter Simülatörü Projesi Sözleşmesi, Nehir Projesi Sözleşmesi, Atış Yönetim ve Görüntüleme Sistemi Aygöz Sözleşmesi, Poyraz Drone Tedariki Sözleşmesi ile devam ederken, sözleşmeler SSB Başkanı Görgün ve HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar tarafından imzalandı.

Son olarak TUSAŞ ve SSB arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 57 Adet GÖKBEY Helikopteri Tedariki Sözleşmesi, SSB Başkanı Görgün ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nun katılımıyla imzalandı.

SSB Başkanı Görgün, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, IDEF 2025'in her yönüyle hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Açılıştan sonra imza törenlerimiz, uluslararası işbirlikleri, toplantılar ve ikili görüşmelerle devam eden programlarımız, şirketlerimizin birbiriyle, alt yüklenicilerle, KOBİ'lerle olan anlaşmaları ve Savunma Sanayii Başkanlığımızın, Savunma Sanayii İcra Grubundan aldığı yetkiyle şirketlerimizle olan tedarik sözleşmelerinin bir kısmını da burada gerçekleştirdik." dedi.

Güvenlik güçlerinin ihtiyacı olan teknolojik ve lojistik ekipmanlara ilişkin sözleşmelerin bir kısmını IDEF 2025'te yaptıklarını dile getiren Görgün, bu süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.