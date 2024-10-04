Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Adana'da üçüncü gün etkinlikleri başladı. Adana'da düzenlenen festival, üçüncü gününde çok sayıda etkinlikle devam etti. Festivaldeki etkinliklere vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi. Festivale katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TürkMedya standını ziyaret etti.

Bakan Kacır, TürkMedya standında yer alan Star Gazetesi'nin "Son 20 yılda Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki çalışmalarına TEKNOFEST sayesinde yakından şahitlik ediyoruz. Şu an dünyanın birçok bölgesinde savaş var. Bir tanesi bizim sınırımızda çok yakında. Bir kez daha idrakine vardık savunma sanayisi alanındaki çalışmaların. Bu noktada Türkiye'nin ajandasında ne gibi çalışmalar var." sorusunu cevapladı.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisindeki tam bağımsızlık ideline değinen Bakan Kacır, "Türkiye savunma sanayisinde tam bağımsızlık ve tam millileşme hedefiyle çalışıyor. Başkalarının sahip olduğu tüm savunma sanayi unsurlarına milletimiz de sahip olmasını bir zorunluluk olarak görüyoruz. Bu anlayışla çalışıyoruz. Hiç bir alanda dışa bağımlılık bizim tahammül edebileceğimiz bir unsur değildir. Dolayısıyla işte buradaki mükemmel işler çıkaran firmalarımızın, enstitülerimizin, araştırıma merkezlerimizin önünü açmaya devam edeceğiz." dedi.

Çelik Kubbe ve füzeler hakkında bilgi veren Kacır, "Füze sistemlerinde, roket sistemlerinde yürüttüğümüz çalışmalar, başlattığımız çalışmalar, Türkiye'nin Çelik Kubbe'sini inşa etme, Gök Kubbe'yi muhafaza etme, vatan coğrafyamızın havadan korunmasını en mükemmel şekilde sağlamaya dönük çalışmalar doludizgin devam ediyor. Biliyorsunuz Hisar, Hisar A, Hisar O, Siper katmanlı bir şekilde Türkiye aslında hava savunmasını kendi imkanlarıyla geliştiriyor. Yine biliyorsunuz hava-hava füzeleri; Gökdoğanlar, Bozdoğanlar, seyir füzeleri, SOM füzeleri, Tayfun gibi Roketsan tarafından geliştirilen uzun menzilli füze sistemleriyle Türkiye aslında hem hava savunma hem tüm füze sistemleri tarafından çok hızlı bir gelişim içinde." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka ve siber güvenlik çalışmalarını da hatırlatan Kacır,"Siber güvenlik tarafında önemli adımlar atıyoruz. Yapay zekada, Ulusa Yapay Zeka Enstitümüzün katalizörlüğünde öncülüğüne önemli adımlar atıyoruz. Savunma sanayisini tüm unsularını elektronik harbe varıncaya kadar Türkiye kendi imkanlarıyla yıldan yıla geliştiriyor. Bu gelişim o kadar doğurgan ki geometrik bir hızla yükseliyor. Allah'ın izniyle çoğu gitti azı kaldı. Zoru gitti bundan sonra inşallah kolayı kaldı. Biz milletimizin bu zor coğrafyada tam bağımsız, müreffeh şekilde yaşamını sürdürmesi, ilelebet devletimizin varlığını sürdürmesi için savunma sanayisinden ve milli teknoloji hamlesinden bir adım dahi geri adım atmayacağız." dedi.

Bakan Kacır, TEKNOFEST ADANA'da TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek ve TürkMedya ekibiyle geleneksel TEKNOFEST pozu verdi.