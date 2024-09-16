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Bilim-Teknoloji

Starlink'e Türk rakip geliyor! Selçuk Bayraktar: Her şey hazır

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma'dan sonraki projeyi 'her şey hazır' diyerek duyurdu: Alçak yörünge uydu takımı fırlatacağız. İkisi hazır. Hedef 100 uydu.

16 Eylül 2024 Pazartesi 08:45 - Güncelleme:
Starlink'e Türk rakip geliyor! Selçuk Bayraktar: Her şey hazır
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'milli GPS' için Musk'ın Starlink projesinde olduğu gibi alçak yörüngeye uydu takımı göndereceklerini açıkladı.

Bayraktar, küresel konumlama sistemi oluşturmak üzere alçak yörünge uydu takımı fırlatılacağını belirterek, "Küresel konumlama sistemimizin olması; egemenliğimiz açısından çok önemli ve stratejik" dedi.

TRT Haber'in canlı yayınında konuşan Bayraktar, Fergani Uzay şirketinin yürüttüğü projenin detaylarını paylaştı.

Proje kapsamında şu ana kadar iki uydunun inşa edildiğini belirten Bayraktar, nihai hedefin yaklaşık 100 uydudan oluşan bir sistem kurmak olduğunu vurguladı.

Bayraktar, "Aslında atışı ertelendi. Biz hazırdık, iki uydumuzu inşa ettik. 100 kadar uydu olacak. Bu uydu takımı ve yeni nesil küresel konumlama sistemi olacak. Bu da bir anlamda bizim göklerdeki bağımsızlığımız. Küresel konumlama sistemimizin olması; egemenliğimiz açısından çok önemli ve stratejik" dedi.

Projenin Milli Uzay Programı kapsamında olduğuna vurgu yapan Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü: Bu sistemler için gerekli finansal kaynağı insansız hava araçlarımızdan elde ettiğimiz gelirle yapıyoruz. İş, beyinlerde ve gönüllerde bitiyor. Yapılan işlerin bir anlamda vücut bulması, milletimizde de özgüven uyandırdı. Artık 'biz yapamayız' duygusu ortadan kalktı. Artık 'biz nasıl yaparız, dünyada nasıl lider oluruz' üzerine tartışmalar dönüyor.

MUSK'IN DEV PROJESİ STARLİNK

Starlink, küresel internet kapsama alanı sağlamayı amaçlayan uydu takımyıldızı sistemi olarak biliniyor. Elon Musk'un şirketi SpaceX girişimi olan Starlink, yüksek hızlı internet hizmetleri sağlamak için alçak dünya yörüngesindeki uydulardan oluşuyor.

Starlink, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen ve şiddetli yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli deprem ile tekrar gündeme geldi. Starlink takımyıldızındaki her uydu 260 kg ağırlığında bulunuyor. Starlink'in çalışan 6290 uydusu bulunuyor.

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