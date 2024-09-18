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Bilim-Teknoloji

Starlink'in ikinci nesil uyduları daha güçlü 'istenmeyen' elektromanyetik radyasyon yayıyor

ANKARA (AA) - Hollanda Radyo Astronomi Enstitüsünden (ASTRON) uzmanların yaptığı araştırma, Starlink'in ikinci nesil 'V2 Mini' uydularının önceki nesil uydulara kıyasla 32 kat daha güçlü 'istenmeyen' elektromanyetik radyasyon yaydığını ortaya koydu.

AA18 Eylül 2024 Çarşamba 18:25 - Güncelleme:
Starlink'in ikinci nesil uyduları daha güçlü 'istenmeyen' elektromanyetik radyasyon yayıyor
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"Astronomy and Astrophysics" dergisinde yayımlanan araştırmada, Starlink'in ikinci nesil V2 Mini uydularının yaydığı radyasyon incelendi.

Düşük Frekans Sırası (LOFAR) ağının kullanıldığı çalışmada, ASTRON'dan araştırmacılar, bu uyduların önceki nesil uydulara kıyasla 32 kat daha güçlü "istenmeyen" elektromanyetik radyasyon yaydığını tespit etti.

RADYASYON TESPİT EDİLDİ

Araştırmacılar, bu emisyon miktarının Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin (ITU) düzenlemelerini aştığını belirterek, neredeyse tüm V2 uydularında bu radyasyonun tespit edildiğini kaydetti.

BBC'ye konuşan ASTRON'un direktörü Profesör Jessica Dempsey, "Starlink uyduları bu denli emisyonla her fırlatıldığında gökyüzünü görme kabiliyetimiz daha da azalıyor." dedi.

UZAY TABANLI SİSTEM: STARLİNK

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem.

Musk'ın şirketi SpaceX'in yörüngede bulunan 3 bin 200'den fazla Starlink uydusu, dünyanın en uzak yerlerine yüksek hızda ve geniş bant internet hizmeti sağlıyor.

SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

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