Starship V3 ilk kez fırlatıldı! Uzay aracı iniş sonrası infilak etti

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, dünyanın en güçlü uzay roketi olarak bilinen Starship'in 12'nci test uçuşunu yaptı. 20 yapay Starlink uydusunu taşıyan Starship roketi, yerel saat ile 17.30'da ABD'nin Texas eyaletinde bulunan Starbase roket geliştirme sahasından başarılı bir şekilde fırlatıldı. Roketin ilk aşama güçlendiricisi Super Heavy, planlandığı gibi fırlatmadan 6 dakika sonra Meksika Körfezi'ne iniş yaptı. Starship roketi uçuşun başında 6 motorundan birini kaybetmesine rağmen planlanan yörüngesine ulaştı ve Starlink uydularını yörüngeye yerleştirdi. Starship roketi fırlatmadan 1 saat sonra Hint Okyanusu'na planlandığı gibi burnu yukarı bakacak şekilde iniş yaptı, ancak daha sonra yan yatarak infilak etti.

Test uçuşunda başlıca hedeflerin çoğuna ulaşılırken, roketin her iki aşamasında da motor arızası yaşandı. Elon Musk, X platformunda yaptığı paylaşımda test uçuşunu memnuniyetle karşılayrak, "SpaceX ekibini Starship V3'ün ilk fırlatılışı ve inişi için tebrik ediyorum!" ifadelerini kullandı.

FIRLATMA ERTELENMİŞTİ

Starship'in 12'nci test uçuşu dün fırlatma işlemine 30 saniye kala iptal edilmişti. SpaceX CEO'su Elon Musk, fırlatma kulesinin kolunu yerinde tutan hidrolik pimin geri çekilmediğini belirterek sorunun hızlı bir şekilde çözülmesi halinde gün içinde başka bir fırlatma denemesi yapılacağını belirtmişti.

Starship'in 11'nci test uçuşu ise Ekim ayında gerçekleştirilmişti

SpaceX, Starship'i uydu fırlatmak ve insanları derin uzaya taşımak için hazır hale getirmeye çalışıyor. Şirket, NASA'nın 2028 yılına kadar astronotlarını Ay'a indirmek için bu aracı kullanma planını gerçekleştirmeyi hedefliyor.