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Bilim-Teknoloji

Starship'in infilak nedeni açıklandı

SpaceX, Starship mekiğinin 30 Mart'taki fırlatma testinde yakıt sızıntısı sonucu infilak ettiğini açıkladı.

AA06 Nisan 2021 Salı 14:45 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 14:45
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ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starship mekiğinin SN11 prototipinin 30 Mart'taki test fırlatışının başarısız olmasının sebebinin iniş ateşlemesi motorundaki yakıt sızıntısı olduğunu bildirdi.

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, mekiğin yükselme, yatay konuma geçiş ve kontrollü serbest düşüş aşamalarını başarıyla gerçekleştirdiğini, ancak iniş manevrası sırasında ateşleme motorundan sızan metan gazının infilaka yol açtığını belirtti.

Musk, arızayı pazar gününe kadar gidermeyi hedeflediklerini ifade etti.

SpaceX'in, Teksas eyaletindeki Boca Chica deneme sahasında yürüttüğü testte, yaklaşık 10 bin metre irtifaya çıkan kurşun biçimli çelik konstrüksiyon mekiğinin havada yatay pozisyon aldıktan sonra alçalmaya başladığı, yere yaklaşırken yeniden dikey pozisyon alamayarak infilak ettiği açıklanmıştı.

Mekiğin 9 Aralık 2020 ile 2 Şubat ve 3 Mart'ta yapılan önceki test fırlatışları da inişte patlamayla sonuçlanmıştı.

SpaceX, Starship'i insanlı Ay ve Mars seferlerinde kullanmayı amaçlıyor.

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