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Bilim-Teknoloji

STM, Endonezya'da CG-78 sahil güvenlik gemisini ilk kez tanıtacak

STM, milli imkanlarla geliştirdiği askeri deniz platformlarını ve taktik mini İHA sistemlerini, Endonezya'da düzenlenecek INDO Defence 2025 fuarında tanıtacak. Sahil güvenlik gemileri üzerine tasarım çalışmalarına imza atan STM, bu fuarda CG-78 adını verdiği sahil güvenlik gemisini de ilk kez tanıtacak.

AA10 Haziran 2025 Salı 15:12 - Güncelleme:
STM, Endonezya'da CG-78 sahil güvenlik gemisini ilk kez tanıtacak
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STM'den yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Asya'nın en büyük savunma sanayi fuarlarından INDO Defence 2025, 11-14 Haziran'da Endonezya'nın Cakarta şehrinde gerçekleştirilecek.

Milli ve yenilikçi sistemleriyle Türk savunma sanayisinde önemli ihracat başarılarına imza atan STM, fuarda askeri deniz platformları ve taktik mini İHA sistemleriyle yer alacak.

Türk Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere Ukrayna, Pakistan, Portekiz ve Malezya donanmaları için su üstü ve su altı platformları inşa eden STM, 6 deniz projesini Endonezya'da sergileyecek.

Milli imkanlarla geliştirilen ve deniz testleri başarıyla devam eden Türkiye'nin milli insansız otonom sualtı aracı STM NETA ve Türkiye'nin özel harekat ve hücum maksatlı ilk milli denizaltı tasarımı STM500 fuarda yerini alacak.

- STM, FUARDA CG-78 ADINI VERDİĞİ SAHİL GÜVENLİK GEMİSİNİ İLK KEZ TANITACAK

Türkiye'nin Asya Pasifik bölgesine gerçekleştirdiği ilk ve tek korvet ihracatı olan Malezya Korveti (LMS Batch-2), Türkiye'nin milli fırkateyni projesi İstif sınıfı (TCG İSTANBUL), Pakistan denizde ikmal tankeri ve STM MPAC hücumbot fuarda sergilenecek.

Sahil güvenlik gemileri üzerine tasarım çalışmalarına imza atan STM, bu fuarda CG-78 adını verdiği sahil güvenlik gemisini de ilk kez tanıtacak.

Taktik mini İHA'da Türkiye'de ve dünyada öncü sistemler geliştiren STM, üç kıtada 10'dan fazla ülkeye ihraç edilen Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU'yu antipersonel ve zırh delici mühimmat başlığı ile fuar katılımcılarının beğenisine sunacak.

STM, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine giren, terörle mücadele aktif olarak kullanılan ve ihracat başarıları yakalayan gözcü İHA TOGAN ile mühimmat bırakan İHA BOYGA'yı da fuarda sergileyecek.

  • sahil güvenlik gemisi
  • fuar

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