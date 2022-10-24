STM500 denizaltı, KARGU, ALPAGU ve TOGAN SAHA EXPO'da

STM'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul tarafından 25-28 Ekim 2022'de İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, yerli ve milli savunma sanayinin ana yüklenicileri ve savunma sanayinin dev firmaları ile tedarikçileri bir araya getirecek.



STM de yarın başlayacak ve en gelişmiş teknolojilerin sergileneceği fuarda, yenilikçi ve milli ürünleriyle yerini alacak.

Yurt içi ve dışında askeri denizcilik alanındaki projeleriyle Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden ve Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL'un (F-515) ana yüklenicisi olan STM, milli imkanlarla tasarladığı ve yakın zamanda üretimine başladığı küçük boyutlu denizaltısı STM500'ü SAHA EXPO'da sergileyecek. Şirket, STM500'ün yanı sıra MİLGEM İstif (İ) Sınıfı Fırkateyn, Pakistan Denizde İkmal Tankeri ve CG-3100 Sahil Güvenlik Gemisi'ni katılımcıların beğenisine sunacak.

İnsansız ve akıllı sistemler geliştirilmesinde Türkiye'de ve dünyada öncü, rekabetçi platformlar üreten STM, taktik mini İHA sistemleri alanında muharebe ortamında kendini başarıyla kanıtlamış sistemlerini fuarda sektör ile bir araya getirecek.

Türk güvenlik güçleri tarafından 4 yılı aşkın süredir sahada etkin şekilde kullanılan ve farklı coğrafyalara ihraç edilen Türkiye'nin ilk mini vurucu İHA'sı KARGU, yakın zamanda TSK'de göreve başlayan gözcü İHA sistemi TOGAN ve bu yılın sonunda TSK'nin envanterine girecek sabit kanatlı vurucu İHA sistemi ALPAGU, STM standına yerini alacak.

- TAKTİK MİNİ İHA ÜRÜNLERİNE BİR YENİSİ EKLENİYOR



Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türk savunma sanayinin bağımsız üretim gücünün gösterilmesi noktasında SAHA EXPO'nun kritik bir yeri olduğunu belirtti.

Savunma, havacılık, denizcilik ve uzay sanayinde yüksek teknolojiye ve stratejik öneme sahip firmalar ve ürünlerinin SAHA EXPO'da bir araya geleceğini belirten Güleryüz, "STM olarak bizler de askeri denizcilik ve taktik mini İHA sistemleri alanındaki yenilikçi ve milli sistemlerimizi fuarda katılımcılarla buluşturacağız. Mehmetçik ve kardeş ülkeler tarafından başarıyla kullanılan milli gururumuz KARGU'nun ardından bu yıl mühimmat bırakan İHA'mız BOYGA ve gözcü İHA'mız TOGAN'ı da envantere kattık. Her biri ciddi ihracat potansiyeli taşıyan bu ürünlerimizin yanı sıra ALPAGU'muz da bu yıl göreve başlayacak. SAHA EXPO'da bu alanda çok ses getirecek yeni bir sürprizimiz de olacak." ifadelerini kullandı.

- "EKOSİSTEMİMİZ BİRLİKTE BÜYÜYORUZ"



Fuar boyunca çok sayıda yabancı heyetle de görüşmeler gerçekleştireceklerini, aynı zamanda tedarikçiler bir araya geleceklerini bildiren Güleryüz, şunları kaydetti:

"Yerelde geliştirdiğimiz milli tecrübeyi, dost ve kardeş ülkelere de ihraç ederek özellikle askeri denizcilik alanında dünyanın en büyük firmalarından birisi haline geldik. Tedarikçi ekosistemimizin de katkısıyla Türkiye'nin tek kalemde en büyük askeri gemi ihracatlarından biri olan Pakistan Denizde İkmal Gemisi (PNFT) ve Türkiye'nin ilk ve tek denizaltı modernizasyon ihracatı Pakistan Agosta 90B projesini başarıyla hayata geçirdik. PNFT'de 20'ye yakın fazla tedarikçi ile çalışarak bu ihracat başarısına yerli ekosistemi de ortak ettik.

Dünyada sayılı ülkelerin üretimini yapabildiği, denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım Section 50'nin de ilk kez Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretilmesini sağladık. Son olarak, Tedarik Ekosistemi Platformumuz STM STEP'i bu yıl uygulamaya aldık. Kritik sistemlerde yerlileştirme hamlelerini hızlandıracak STEP ile tedarikçilerimizle birlikte büyümeye, katma değeri yüksek üretimler gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. Yetkinlik ve kabiliyetlerimizi, 1.000'in üzerindeki iş ekosistemimiz ile paylaşarak birlikte büyümeyi hedefliyoruz."

Verilen bilgiye göre, SAHA EXPO, pek çok önemli uluslararası panele de ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, 28 Ekim'de "Kara, Deniz ve Hava Platformlarında Uluslararası İş Birliği Potansiyeli" başlıklı panelde konuşmacı olarak yer alacak.