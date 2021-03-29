Stratejik partner ülkeden heyecanlandıran açıklama: Yakında Türkiye'de üretildiğini göreceğiz

AA 29 Mart 2021 Pazartesi 11:26 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 11:26

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasil Bodnar, Türkiye ile Ukrayna ilişkilerini ve Kırım Platformunu, AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye'nin Ukrayna için sadece iyi bir komşu değil aynı zamanda bölgede güvenilir ve önemli bir stratejik partner olduğunu belirten Bodnar, "Bu sene, stratejik partnerliğimizin 10. senesini kutluyoruz ve iki ülke liderleri arasında iyi bir diyaloğun olması çok önemli. Umuyorum ki bu sene Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey gerçekleşecek ve orada iki ülke ilişkileri için önemli spesifik kararlar alınacak." ifadesini kullandı.

Bodnar, geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ülkeler arasındaki resmi ziyaretlerin 2019'dan bile daha fazla olduğunu vurgulayarak, "Bu da iki ülkenin birbirlerine ne kadar ilgi gösterdiğini ve beraber neler yapabileceğimizi gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma sektörünün iki ülke ilişkilerinde itici güçlerden birisi olduğuna işaret eden Bodnar, "Biz, karşılıklı menfaatlerimizi ve bölgedeki riskleri anlıyoruz. En önemlisi aramızda teknoloji ve üretim alanlarında tamamlayıcılık var ki bu da iki taraf için faydalı ortak projeleri mümkün kılıyor." diye konuştu.

- "BİR NATO ÜLKESİYLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYORUZ"

Bodnar, iki ülke arasında savunma sektöründeki ticaretin yanı sıra Ar-Ge alanında da iş birliğinin bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Mesela, Ukrayna üretimi motorların kullanıldığı Akıncı gibi. Bununla birlikte karadan denize, gökyüzünden uzaya kadar pek çok projemiz var. İnanıyorum ki şirketlerimiz iş birliğini daha kuvvetlendirecek ve bu da sonuç getirecektir. Ayrıca bizim açımızdan bir NATO ülkesiyle iş birliği yapıyoruz. NATO standartları, bizim için yakın bir gelecekte üyelik almak açısından çok önemli."

Geçen sene, ülkesinin "NATO Genişletilmiş Fırsat Ortağı" statüsü aldığını hatırlatan Bodnar, "Askeri sanayi alanında uyumluluk kabiliyetimizi güçlendiriyoruz. Bu, Türkiye ve Ukrayna'yla birlikte NATO için de iyi çünkü NATO kabiliyetlerimizi kuvvetlendiriyoruz." dedi.

Bodnar, yakın gelecekte havacılık sanayisinde iki ülke arasında fırsat olabileceğinin altını çizerek, "Uçak üreten Antonov şirketimiz var. Böylece hem Türkiye havacılık olasılıklarını artırabilir hem bizim için de bir ortak girişim fırsatı. Umuyorum ki yakında Türkiye'de Antonov uçaklarının üretimini göreceğiz ve bu uçaklar, Türkiye semalarında uçacak. Bu sadece içlerinden bir örnek, daha fazla olabilir." diye konuştu.

- "BİRAZ ESNEKLİK GÖSTERİLMESİYLE YAKIN ZAMANDA ANLAŞMAYI İMZALAYACAĞIZ"

Türkiye ve Ukrayna gibi iki büyük ülke için 5 milyar dolar ticaret hacminin yeterli olmadığına dikkati çeken Bodnar, "Küresel anlamda ticaret, salgın döneminde azaldı ancak rakamlara bakınca biz 2019'daki hacmimizi koruduk, diğer ülkelere kıyasla bu bir başarı." ifadesini kullandı.

Bodnar, serbest ticaret anlaşması (STA) müzakerelerinin de devam ettiğine değinerek, şunları söyledi:

"Bu, iki büyük ülke arasında bir süreç. Her ülkenin ve iş dünyasının kendi çıkarları var. Bu çıkarları bir araya getirmek kolay bir görev değil. İnanıyorum ki iki ülkenin müzakere ekipleri arasında dengeyi bulmasına çok yakınız. İnanıyorum, Türk tarafı da dahil, biraz esneklik gösterilmesiyle yakın zamanda anlaşmayı imzalayacağız. Birbirimizi suçlamıyoruz sadece ülkelerin milli ekonomilerine zarar vermeden katkı yapmasını sağlayacak tavizler arıyoruz. İnanıyorum ki ticaret hacmi 10 milyar dolar değil 15-20 milyar olabilir. Ortak projeler, yatırımlar, ulaşım yolları da önemli, bu daha geniş kapsamlı bir konu, sadece STA değil."

- TÜRKİYE'DE 600'DEN FAZLA UKRAYNALI İŞLETME VAR

Ukrayna'daki dolaylı Türk yatırımlarının 3 milyar dolardan fazla olduğu bilgisini veren Bodnar, Türk girişimcilerin Ukrayna'da kar sağladığını belirtti.

Bodnar, iki ülke sanayi odaları ve ekonomi bakanlıkları arasında iyi iş birliği bulunduğuna dikkati çekti.

Ukrayna'nın son yasalarla yabancı yatırımcıları koruduğunu ve daha çok yatırımcı çekmeyi amaçladığını kaydeden Bodnar, ülkede yabancı yatırımcılar için özelleştirme ve toprak alanlarında fırsatlar olduğunu belirtti.

Bodnar, Türkiye'de 600'den fazla Ukraynalı büyük ve küçük işletmenin bulunduğunu, Ukrayna yatırımlarının Türkiye'de daha yüksek seviyeye gelmesi için bunun iyi bir başlangıç olduğunu kaydetti.

- "TÜRKİYE, UKRAYNALILAR ARASINDA EN SEVİLEN TURİZM DESTİNASYONU"

Salgının gidişatına bağlı olarak bu sene turizmde yeni bir rekor görmeyi umduklarını vurgulayan Bodnar, "Türkiye, Ukraynalılar arasında en sevilen turizm destinasyonu. İmkanı olan her Ukraynalı, Türkiye'yi memnuniyetle ziyaret ediyor. Bu, sektörde çalışan Türk ve Ukraynalı şirketler için iyi bir şey. Salgının gidişatına bağlı olarak bence bu sene rakamlar artacak." diye konuştu.

Bodnar, Türk misafirperverliği, doğası, iklimi ve otelleri dolayısıyla Ukraynalı turist sayısının artacağına inandığını belirterek, "Ayrıca Türkleri de Ukrayna'ya bekliyoruz." dedi.

- "CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KIRIM PLATFORMUNDAKİ EN ÖNEMLİ LİDERLERDEN BİRİSİ OLACAK"

Türkiye'ye Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımama politikasından dolayı minnettar olduklarını vurgulayan Bodnar, şunları kaydetti:

"Gerçekleşecek Kırım Platformu ile amacımız, uluslararası toplumun dikkatini bu yöne, Rusya'nın işgali altındaki topraklarımıza çekmek. Ve başarılı olacağız. Türkiye, platforma katılacağı için minnettarız ve inanıyorum ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, platformdaki en önemli liderlerden birisi olacak."

Bodnar, Kırım'ın eskiden geleneksel olarak turizmin, güvenliğin ve istikrarın merkezi olduğunu ancak şimdi kapalı ve askeri bir bölge haline geldiğini belirterek, "Bu, sadece bizi değil bölgeyi de tehdit ediyor, özellikle NATO üyelerini çünkü Rusya'nın ilk hedefi NATO, Ukrayna değil." dedi.

Donbas bölgesindeki krizde, Rusya'nın taraf değil aracı olmaya çalıştığını ve bunun yanlış olduğunu dile getiren Bodnar, "Çözüm, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in elinde. Eğer askeri güçlerini çekerse, yerellerle anlaşmak kolay. Zaten 2014'te anlaşılmıştı ama sonra Rusya işgal etti." ifadesini kullandı.