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Su yılanları radyo vericisiyle takip ediliyor

Ege Üniversitesi (EÜ) bilim insanları tarafından yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen proje ile su yılanlarının yaşam döngüleri radyo vericisiyle takip ediliyor.

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EÜ'den yapılan açıklamaya göre, EÜ Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dinçer Ayaz, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerim Çiçek ve Arş. Gör. Yusuf Bayrakcı tarafından yürütülen TÜBİTAK destekli proje kapsamında Türkiye'de ilk defa yılanlar radyo vericisi ile takip ediliyor.

Proje kapsamında Denizli'de bulunan Işıklı ve Afyonkarahisar'daki Karamık göllerinde "Yarı Sucul Yılan" ile "Damalı Su Yılanı" türlerinin ekolojileri ve biyolojileri üzerine araştırmalar yapılıyor.

Radyo vericisi takılan su yılanlarının, bir yıl boyunca izlenerek yılın hangi dönemlerinde aktif oldukları, kış ve yaz mevsimini nerede geçirdikleri, habitat özellikleri, yaşam döngüleri ve yıl içerisindeki aktiviteleri hakkında bilgi sahibi olunması hedefleniyor.

32 YILANA VERİCİ TAKILDI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ayaz yılanların soğukkanlı hayvanlar olduklarını ve kış uykusuna yattıklarını hatırlatarak, hareketli dönemlerinde yılanları takip ettiklerini belirtti.

Su kuşları ve yırtıcı kuşların besin olarak bu yılanları tükettiğini aktaran Ayaz, şunları kaydetti:

"32 yılana verici taktık, 2 tanesini yırtıcı kuşların yuvalandığı yüksek sarp kayalıklarda ve leyleklerin yuvasında bulduk. Bunun yanında yılanları tehdit eden bir diğer faktör ise insan. Her yılan türü zehirli değildir. Arazide özellikle yılanların zehirli olduğuna dair bir önyargı var fakat su yılanları zehirsizdir. İnsanlar, gördüklerinde yılanları öldürüyorlar. Arazide özellikle bu önyargıyı yıkmaya çalışıyoruz. Bu proje Türkiye'de ilk kez yapılan bir araştırmadır. Radyo vericisi takılan su yılanları, bir yıl boyunca izlenerek yılın hangi dönemlerinde aktif oldukları, kış ve yaz mevsimini nerelerde geçirdikleri, habitat özellikleri, yaşam döngüleri ve yıl içindeki aktiviteleri hakkında bilgi sahibi olunması amaçlanıyor."

Dinçer Ayaz, projenin sonunda elde edilen verilerin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşlarının katılacağı bir çalıştayda değerlendireceklerini ifade etti.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, önemli bilimsel projeleri gerçekleştiren akademisyenleri tebrik ederek, yürütülen bilimsel çalışmalara desteklerinin süreceğini bildirdi.

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