Su-57’ler süper silahla donatılacak

Rus basınına konuşan uçak sanayii alanından bir kaynak, 5. nesil Su-57 çok işlevli avcı uçaklarının hipersonik Kinjal füzesine benzer füzelerle donatılacağını belirtti.

Kaynak, "Yürürlükte olan 2018-2027 devlet silahlanma programına göre Su-57 avcı uçakları, hipersonik füzelerle donatılacak. Bu uçaklarda Kinjal füzelerine benzer özelliklere sahip, fakat gövdenin içine yerleştirilen, daha düşük ebat füzeler kullanılacak" diye konuştu.

TESTLERE NE ZAMAN BAŞLANACAĞI KONUSUNDA BİLGİ VERİLMEDİ

Yetkili, yeni füzelerin ad ve özelliklerinin ne olacağı, ayrıca testlerine ne zaman başlanacağı konusundaysa bilgi vermedi.

Suhoy Test ve Tasarım Bürosu tarafından geliştirilen Rusya'nın en yeni 5. nesil çok işlevli avcı uçağı Su-57, karşı tarafın hava savunma sistemlerinin kullanıldığı hava, kara ve deniz hedeflerini ve hava komuta merkezlerini imha etme kabiliyetine sahip.

Su-57'nin ilk uçuşu 2010'da Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure kentinde gerçekleşti. Seri alımlardan vazgeçen Rusya Savunma Bakanlığı'na yakın zamanda 12 adet uçak teslim edilmesi bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Mart'taki Federal Meclis konuşmasında Rus uzmanların geliştirdiği 'yenilmez' silah sistemlerinden söz etmişti. Rus liderin tanıttığı silahlardan biri, Kinjal hipersonik füzesiydi. Putin, Rus hava güçlerinin kullanacağı, menzili 2 bin kilometreyi aşan Kinjal'i başarılı bir biçimde test ettiğini ve bu silahı ülkenin güneyinde yer alan birliklere gönderdiğini belirtmişti.

(Sputnik)