Su-57'nin geliştirilmesinde ilham alınan Altın Kartal sergilendi

Rus Sukhoi Havacılık Şirketi tarafından geliştilmiş deneysel avcı uçağı olan Su-47 (Berkut) geçen hafta Moskova yakınlarındaki Zkukovsky'de düzenlenen MAKS MAKS 2019 havacılık fuarında sergilendi.

Uzmanlar, Mig-29 ve Su-27 uçaklarına kıyasla teknolojisinde çarpıcı bir üstünlük olan Su-47'nin, beşinci nesle atılan önemli bir adım olarak görüyor.

Su-47, kendisini en iyi radar teknolojisinden saklamak için, hızının Mach 2'ye (ses hızının iki katı) ulaşması, onu dünyanın en gelişmiş teknoloji gösteri uçağı yaptı.

Su-47 gösterici jeti ilk olarak 25 Eylül 1997'de uçtu ve ardından MAKS 2005 hava fuarlarında görüldü. O zamandan beri görülmeyen Su-47'nin yıllar sonra MAKS 2019'da görülmesi havacılık meraklıları tarafından sürpriz olarak nitelendirildi.

SUKHOİ SU-47

Sukhoi Su-47 Berkut, Sukhoi Havacılık Şirketi tarafından geliştirilmiş deneysel avcı uçağıdır. Ayrıca geliştirme sürecinin başında S-32 ve S-37 olarak adlandırılmıştır. Nato kod adı "Firkin 'dir". Uçağın ayırt edici özelliği, Grumman X-29'a benzer olarak ileri ok açılı kanatıdır. Berkut 2002'den itibaren Su-47 olarak tanımlanmıştır.

Orijinalde S-37 olarak bilinen uçak, 2002 yılında Sukhoi'nin gelişmiş test uçağı Su-47 olarak tekrar adlandırıldı. Değişim, şirketin bir test uçağından daha çok üretime hazır bir avcı uçağı düşüncesini pazara yansıttı. Ayrıca genel olarak Berkut'a (Altın Kartal) bakılırsa şu ima edildi: S-37 orijinal olarak Rusya'nın kompozit malzeme ve elektronik kumandalı uçuş (fly-by-wire) sistemi için öncelikli bir test alt yapısı sunmuştur. Uçak ileri ok açılı kanat şeklinde yapılarak çok üstün bir manevra kabiliyeti ile 45° ve daha üstü derecelere varan hücum açısı sağlanmıştır.