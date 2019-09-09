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Su-57'nin geliştirilmesinde ilham alınan Altın Kartal sergilendi

Su-57'nin teknoloji öncülü olan Su-47 (Berkut - Altın Kartal) deneysel avcı uçağı, MAKS 2019 havacılık fuarında sergilendi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Rus Sukhoi Havacılık Şirketi tarafından geliştilmiş deneysel avcı uçağı olan Su-47 (Berkut) geçen hafta Moskova yakınlarındaki Zkukovsky'de düzenlenen MAKS MAKS 2019 havacılık fuarında sergilendi.
 
Uzmanlar, Mig-29 ve Su-27 uçaklarına kıyasla teknolojisinde çarpıcı bir üstünlük olan Su-47'nin, beşinci nesle atılan önemli bir adım olarak görüyor.
 
Su-47, kendisini en iyi radar teknolojisinden saklamak için, hızının Mach 2'ye (ses hızının iki katı) ulaşması, onu dünyanın en gelişmiş teknoloji gösteri uçağı yaptı.
 
Su-47 gösterici jeti ilk olarak 25 Eylül 1997'de uçtu ve ardından MAKS 2005 hava fuarlarında görüldü. O zamandan beri görülmeyen Su-47'nin yıllar sonra MAKS 2019'da görülmesi havacılık meraklıları tarafından sürpriz olarak nitelendirildi.
 
SUKHOİ SU-47
 
 
Sukhoi Su-47 Berkut, Sukhoi Havacılık Şirketi tarafından geliştirilmiş deneysel avcı uçağıdır. Ayrıca geliştirme sürecinin başında S-32 ve S-37 olarak adlandırılmıştır. Nato kod adı "Firkin 'dir". Uçağın ayırt edici özelliği, Grumman X-29'a benzer olarak ileri ok açılı kanatıdır. Berkut 2002'den itibaren Su-47 olarak tanımlanmıştır.
 
Orijinalde S-37 olarak bilinen uçak, 2002 yılında Sukhoi'nin gelişmiş test uçağı Su-47 olarak tekrar adlandırıldı. Değişim, şirketin bir test uçağından daha çok üretime hazır bir avcı uçağı düşüncesini pazara yansıttı. Ayrıca genel olarak Berkut'a (Altın Kartal) bakılırsa şu ima edildi: S-37 orijinal olarak Rusya'nın kompozit malzeme ve elektronik kumandalı uçuş (fly-by-wire) sistemi için öncelikli bir test alt yapısı sunmuştur. Uçak ileri ok açılı kanat şeklinde yapılarak çok üstün bir manevra kabiliyeti ile 45° ve daha üstü derecelere varan hücum açısı sağlanmıştır.

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