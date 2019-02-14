İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2979
  • 5,9903
  • 222.509
  • 101.495
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Süper Ay tüm Türkiye'den görünecek

19 Şubat akşamı Ay, normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünecek.

Haberin
videosu
  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tüm Türkiye'den çıplak gözle izlenebilecek olan Süper Ay, gün batımından hemen sonra (18:20 İstanbul) doğu yönünden gözlemlenmeye başlayacak ve ilerleyen saatlerde güneydoğu yönüne doğru yükselmeye başlayıp güneybatı yönünde ilerleyerek batı yönünde sabaha karşı batacak.
 
SÜPER AY NEDİR?
 
Ay, 29,5 günde kendi yörüngesinde bir tur atar. Ancak Ay'ın yörüngesi tüm diğer gök cisimleri gibi dairesel değil, eliptik bir yapıya sahip olduğundan Dünya'ya her zaman aynı mesafede olmaz. Bu da bir ay içerisinde Ay'ın bize uzak ve yakın konumlarda olmasına neden olur. Ay Dünya'ya en yakın yaklaşık 355 bin kilometre mesafede, en uzak ise yaklaşık 405 bin kilometre mesafede olur. Ay’ın en yakın olduğu an dolunaya denk geldiğinde buna Süper Ay denir.
 
SÜPER AY'I İZLEMEK İÇİN HERHANG BİR EKİPMANA GEREK VAR MI?
 
TM Dijital Haber Merkezi'nden Gökhan Ertaş'ın haberine göre; Süper Ay'ı izlemek için özel bir ekipmana gerek duyulmayacak. Gökyüzünü görebileceğiniz bulutsuz bir ortamda olmanız yeterli.
 

Süper Ay 19 Şubat akşamı tüm Türkiye´den gözlenecek

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tarih belli oldu: 1 Mart'ta başlıyor

Tarih belli oldu: 1 Mart'ta başlıyor

Avusturya'nın 'Bozkurt' yasağına Türkiye'den sert tepki

Avusturya'nın 'Bozkurt' yasağına Türkiye'den sert tepki

Nefesler tutuldu: Tüm Türkiye 19 Şubat'ı bekliyor

Nefesler tutuldu: Tüm Türkiye 19 Şubat'ı bekliyor

Ülkenin ismini değiştirip tabela astılar

Ülkenin ismini değiştirip tabela astılar

ABD'ye karşı harekete geçtiler: Tavır sertleşiyor

ABD'ye karşı harekete geçtiler: Tavır sertleşiyor

En büyük operasyonlardan biriydi: Arkasından PKK çıktı

En büyük operasyonlardan biriydi: Arkasından PKK çıktı

Milli imkanlarla üretildi: Artık çölde yetiştirilebilecek

Milli imkanlarla üretildi: Artık çölde yetiştirilebilecek

İYİ Parti'de bir istifa daha: İrademizi yok saydılar

İYİ Parti'de bir istifa daha: İrademizi yok saydılar
 

POPÜLER HABERLER

Hindistan, İsrail´den 54 adet insansız hava aracı alımını onayladı

Hindistan, İsrail´den 54 adet insansız hava aracı alımını onayladı

15 yıldır Mars yüzeyindeydi! Misyonu sonlandırıldı

15 yıldır Mars yüzeyindeydi! Misyonu sonlandırıldı

ABD üssü için referanduma gidilecek

ABD üssü için referanduma gidilecek

Airbus'tan tarihi karar! 'En büyüğü' tarih oluyor

Airbus'tan tarihi karar! 'En büyüğü' tarih oluyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019