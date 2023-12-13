Süper bilgisayar devreye alınacak! Bakan Kacır açıkladı

Kacır, Anadolu Ajansı (AA) ile Bilişim Vadisi işbirliğinde ve Turkcell ana sponsorluğunda AAtölye'de düzenlenen "Medyada Yapay Zekayı Yönetmek" forumuna katıldı.



Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, haberleşmeden havacılığa, tıptan savunma teknolojilere kadar tüm sektörlerde kullanılan akıllı sistemlerin çekirdeğini oluşturan yapay zekanın, günlük yaşam pratiklerini kolaylaştırdığını, kaynakları ve zamanı etkin değerlendirmeyi sağladığını söyledi.

Medyanın da yapay zekanın yeniden şekillendirdiği sektörlerden biri olduğuna dikkati çeken Kacır, "Bugün milyar dolar değerlemeyi aşmış birçok dijital içerik üreticisi ve sunucusu şirketin başarısının arkasında, yapay zeka algoritmalarıyla kullanıcı tercihlerini doğru analiz etmeleri ve kişiselleştirilmiş içeriklere erişim imkanı tanımaları yatıyor." diye konuştu.

Kacır, medya ve yayıncılık sektörünün yapay zeka teknolojileri bağlamında yeniden yapılanmasının sağladığı yararlar kadar hem medya profesyonelleri hem de toplum açısından yeni sınamaları da beraberinde getirdiğini anlattı.

"Medya tüketicilerinin hangi verileri, nasıl, ne için işleniyor ve kullanılıyor?" sorusunun izleyicinin, okuyucunun veya dinleyicinin medyaya güveni açısından hayati önem taşıdığını vurgulayan Kacır, şöyle devam etti:

"Yapay zeka, medya ve yayıncılık alanında bilgiye ilişkin güvenlik sorunsalını da beraberinde getiriyor. Haber akışları, reklamlar ve sosyal medya kampanyaları aracılığıyla manipülasyon riski artıyor. Yapay zeka teknolojileri, sahte ve toplumlar nezdinde infial uyandırıcı içeriklerin oluşturulmasında maalesef önemli bir araç olarak da kullanılabiliyor. Gerçeğinden ayırt edilmesi güç yanıltıcı 'deepfake' videolar, artık dezenformasyon çalışmalarının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu durum, kamuoyu nezdinde gerçeklik algısının bozulmasına ve medyaya duyulan güvenin zedelenmesine neden oluyor. Ülkemizin referans medya kuruluşu Anadolu Ajansına doğru ve güvenilir haberciliğin peşinde korkusuzca koştuğu, aynı zamanda dezenformasyona karşı etkin mücadelesi için teşekkür ediyorum."

"YAPAY ZEKA ALANINDA TEKNOPARKLARDA 2 BİN 300'DEN FAZLA FİRMA VAR"

Kacır, yapay zekanın tek başına değil, kuantum hesaplama, biyoteknoloji gibi derin teknolojilerle iç içe geliştiğini, böylelikle mevcut ve potansiyel etkilerinin üssel olarak arttığını ifade ederek, yapay zekayı geliştirme faaliyetlerinin toplumlara karşı doğrudan sorumluluk taşıyan devlet ya da akademi yapılarından daha çok, kar maksimizasyonu amacı taşıyan şirketler tarafından yürütüldüğünü dile getirdi.

Yapay zekanın neden olduğu değişimi yönetmenin, insanlık yararına neticeler elde etmek ve yapay zekadan değer üretmenin kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefindeki Türkiye için bir tercihten öte zorunluluk olduğuna işaret eden Kacır, şunları söyledi:

"'Müreffeh bir Türkiye için çevik ve sürdürülebilir yapay zeka ekosistemiyle küresel ölçekte değer üretmek' vizyonuyla Ulusal Yapay Zeka Stratejimizi kamuoyuyla paylaştık. Yapay zeka ekosistemini harekete geçirmek ve ekosistemin paydaşları arasındaki işbirliğini güçlendirmek üzere TÜBİTAK bünyesinde Yapay Zeka Enstitüsünü kurduk. TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında son 21 yılda yapay zeka alanında 3 bin 700'den fazla proje ve 1300'den fazla kişiye 6,7 milyar lira destek verdik. Bugün yapay zeka alanında teknoparklarımızda 2 bin 300'den fazla firma faaliyet gösteriyor. 203 AR-GE merkezimizde de yapay zeka projeleri yürütülüyor."

"SÜPER BİLGİSAYAR DEVREYE ALINACAK"

Kacır, veri işleme altyapılarının yapay zeka dünyasındaki öneminin farkında olduklarını ve yüksek başarımlı hesaplama ve veri depolama alanı sağlayan ulusal merkez TRUBA'da yeni "süper bilgisayar"ın devreye alınacağını bildirdi.

Toplumsal huzur ve barışla vatandaşların doğru bilgiye erişimi için medyada yapay zekanın etik standartlara uygun, şeffaf ve kullanıcı mahremiyetini koruyan bir şekilde kullanımını destekleyeceklerini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"AA, TRT gibi ulusal medya kuruluşlarının tüm dünyaya seslenen zengin içerikleriyle Türkiye bugün medya teknolojilerinde öncü ülkelerden biridir. Mobilitede, oyunda, finans teknolojilerinde, biyoteknolojide, iklim teknolojilerinde olduğu gibi medya teknolojilerinde de ülkemizden milyar dolar değeri aşan teknoloji girişimleri Turcorn'ların çıkmasını hedefliyoruz. Bugün, AA ve Bilişim Vadisinin ortaklığında imzalanan 'Medya Teknolojileri İş Birliği Protokolü' ile 'Medya Teknolojileri Hackathonu' düzenlenecek, medya teknolojilerinde ekosistem oluşumu ve yeni ticari ürünlerin gelişimi desteklenecek. Medya teknolojilerinde yeni girişimlerin doğması sürecinde, 'fikirden ürüne' giden yolda tüm girişimcilerimizin yanındayız."

"MİLLİ TEKNOLOJİLERLE İNSANLIĞA HİZMET" VURGUSU

Kacır, teknolojik üstünlüğünü kullanarak başkalarına zulmetmeyi kendine hak gören ve bütün bu zulme seyirci kalınan bir dünyada yaşandığını ifade ederek, İsrail'in geliştirmiş olduğu teknolojik üstünlük vesilesiyle binlerce ton bombayı mazlumların, masumların üzerine yağdırdığını dile getirdi.

Böylesi bir dönemde, adalet, merhamet ve medeniyet değerlerini insanlıkla yeniden buluşturabilmek ve bu yolculukta bugünkünden daha güçlü olmanın mutlak görevleri olduğunu vurgulayan Kacır, "Bütün bu teknolojik çabayı, insanlık yararına teknoloji geliştirme ideali çerçevesinde ortaya koyacak ve geliştirdiğimiz milli teknolojilerle sadece milletimize değil, ışığın bu ülkeden yükselmesini bekleyen tüm insanlığa hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.