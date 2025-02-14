Süper internet hızına süper kahraman hikayesi

Film türlerini komedi unsurlarıyla uyarlayan "Bir Turkcell Yapımı" serisinin yeni filmi yayına girdi. Kampanyanın yüzü olan Ata Demirer, serinin ilk filminde olduğu gibi, kendine has üslubuyla yine usta bir oyunculuk sergiliyor. Turkcell Superonline'ın ışık hızındaki fiber internet deneyimini konu alan filmde, süper kahraman "Demir Er" karakterini canlandıran Ata Demirer, markanın avantajlarını eğlenceli bir hikâyeyle ekrana taşıyor.

Dikkat çekici, farkedilme oranı yüksek iletişimlerde nitelikli mizahın büyük bir etkisi olduğunu söyleyen Turkcell Kurumsal İletişim, Medya ve Marka Direktörü Mustafa Alcan, kampanyaya dair şu ifadelerde bulundu: "Bilim-kurgu, macera, komedi gibi farklı sinema filmi türlerini 'spoof/parodi' tekniğiyle uyarladığımız serimizin ikinci filminde, yine tebessüm ettiren eğlenceli planlar var. Bu iletişimimizde, sorunları çözmede usta olan Demir Er namı ile bilinen bir süper kahraman hikayesi görüyoruz. Turkcell Superonline'ın fiber internet bağlantısındaki 1000 Mbps'lik süper hızını, filmin kendi dünyasında büyük bir hayran kitlesi olan 'Fiber Kahraman Demir Er' üzerinden hikâyeleştirdik. 'Turkcell Demek, Hız Demek' vurgusuyla hayata geçirdiğimiz büyük prodüksiyonlu ikinci filmimiz TV'lerde yayınlanırken, ek planların da yer aldığı uzun versiyonu dijital kanallarımızdan izlenebilecek".

KOSTÜMLER YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİSİ İLE TASARLANDI

Süper kahraman "Demir Er"in kostümü, yapay zekâ teknolojisiyle tasarlandı. Renk, form ve fiziki yapı için farklı referansların bir araya getirildiği kostümde, otomatik açılır-kapanır kask gibi detaylara yer verildi. 120 kişilik bir ekiple hazırlanan filmin dekorları 15 günde, post prodüksiyonu 45 günde tamamlandı.

Reklam filmi: https://www.youtube.com/watch?v=u899_ZvIMII

Demir Er Künye

TURKCELL:

Reklamveren Marka Ekibi

Mustafa Alcan

Başak Erden

Korhan Alkan

Betül Selin Ekinci

Reklamveren Prodüktör

Hakan Pamukçu

Tuğba Özkan

Reklamveren Medya Ekibi

Dilek Kafalı

Cem Cevlek

Reklamveren Dijital İletişim Ekibi

Taha Güvendi

Kubilay Su

Fuat Şahin

Reklam Veren Araştırma Ekibi

Başak Daştan

Ergin Küllü

Reklam Veren Kurumsal İletişim Ekibi

Buket Uluçay Eroğlu

İsmail Sümengen

AJANS:

Reklam Ajansı: Rafineri

CCO: Emre Kaplan

ECD: Can Erdoğan

Kreatif Direktör: Vehbi Bozdağ, Ozan Aslan

Yaratıcı Grup Başkanı: Ezgi Yıldırım, Erdem Belener

Yaratıcı Ekip: Simay Sesigür, Erdost Çalış, Umut Kılınç, Sezer Başoğlu

Müşteri İlişkilerinden Sorumlu Ajans Başkan Yardımcısı: Ekin Kutevu

Marka Ekibi: Çağla Ishak, Ceyda Selvi Orman, Bengisu Ayvazoğlu, Zeynep Argun Şahinoğlu, Nurcan Bolat

Stratejiden Sorumlu Ajans Başkan Yardımcısı: Zühre Erdoğan

Stratejik Planlama: Ege Ayakduran, Furkan Özgür

Prodüksiyon Ekibi: Açelya Ülkümen, Baran Çetin, Caner Yıldırım, Cansu Güç

Grafik Ekibi: Merve Bozkurt, Ramazan Yurtseven

Redaktör: Onat Bahadır

Prodüksiyon: Public Film

Yönetmen: Burak Çaldır

Post Prodüksiyon: IPD

Müzik: Jingle Jackson

Medya ve destek olan diğer ajanslarımız:

Medya: Staff

Dijital: Tribal Worldwide İstanbul

Araştırma: Futurebright

PR: desiBel