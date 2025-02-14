Süper internet hızına süper kahraman hikayesi

Film türlerini komedi unsurlarıyla uyarlayan "Bir Turkcell Yapımı" serisinin yeni filmi yayına girdi. Kampanyanın yüzü olan Ata Demirer, serinin ilk filminde olduğu gibi, kendine has üslubuyla yine usta bir oyunculuk sergiliyor. Turkcell Superonline'ın ışık hızındaki fiber internet deneyimini konu alan filmde, süper kahraman "Demir Er" karakterini canlandıran Ata Demirer, markanın avantajlarını eğlenceli bir hikâyeyle ekrana taşıyor.
Dikkat çekici, farkedilme oranı yüksek iletişimlerde nitelikli mizahın büyük bir etkisi olduğunu söyleyen Turkcell Kurumsal İletişim, Medya ve Marka Direktörü Mustafa Alcan, kampanyaya dair şu ifadelerde bulundu: "Bilim-kurgu, macera, komedi gibi farklı sinema filmi türlerini 'spoof/parodi' tekniğiyle uyarladığımız serimizin ikinci filminde, yine tebessüm ettiren eğlenceli planlar var. Bu iletişimimizde, sorunları çözmede usta olan Demir Er namı ile bilinen bir süper kahraman hikayesi görüyoruz. Turkcell Superonline'ın fiber internet bağlantısındaki 1000 Mbps'lik süper hızını, filmin kendi dünyasında büyük bir hayran kitlesi olan 'Fiber Kahraman Demir Er' üzerinden hikâyeleştirdik. 'Turkcell Demek, Hız Demek' vurgusuyla hayata geçirdiğimiz büyük prodüksiyonlu ikinci filmimiz TV'lerde yayınlanırken, ek planların da yer aldığı uzun versiyonu dijital kanallarımızdan izlenebilecek".
KOSTÜMLER YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİSİ İLE TASARLANDI
Süper kahraman "Demir Er"in kostümü, yapay zekâ teknolojisiyle tasarlandı. Renk, form ve fiziki yapı için farklı referansların bir araya getirildiği kostümde, otomatik açılır-kapanır kask gibi detaylara yer verildi. 120 kişilik bir ekiple hazırlanan filmin dekorları 15 günde, post prodüksiyonu 45 günde tamamlandı.
Reklam filmi: https://www.youtube.com/watch?v=u899_ZvIMII
Demir Er Künye
TURKCELL:
Reklamveren Marka Ekibi
Mustafa Alcan
Başak Erden
Korhan Alkan
Betül Selin Ekinci
Reklamveren Prodüktör
Hakan Pamukçu
Tuğba Özkan
Reklamveren Medya Ekibi
Dilek Kafalı
Cem Cevlek
Reklamveren Dijital İletişim Ekibi
Taha Güvendi
Kubilay Su
Fuat Şahin
Reklam Veren Araştırma Ekibi
Başak Daştan
Ergin Küllü
Reklam Veren Kurumsal İletişim Ekibi
Buket Uluçay Eroğlu
İsmail Sümengen
AJANS:
Reklam Ajansı: Rafineri
CCO: Emre Kaplan
ECD: Can Erdoğan
Kreatif Direktör: Vehbi Bozdağ, Ozan Aslan
Yaratıcı Grup Başkanı: Ezgi Yıldırım, Erdem Belener
Yaratıcı Ekip: Simay Sesigür, Erdost Çalış, Umut Kılınç, Sezer Başoğlu
Müşteri İlişkilerinden Sorumlu Ajans Başkan Yardımcısı: Ekin Kutevu
Marka Ekibi: Çağla Ishak, Ceyda Selvi Orman, Bengisu Ayvazoğlu, Zeynep Argun Şahinoğlu, Nurcan Bolat
Stratejiden Sorumlu Ajans Başkan Yardımcısı: Zühre Erdoğan
Stratejik Planlama: Ege Ayakduran, Furkan Özgür
Prodüksiyon Ekibi: Açelya Ülkümen, Baran Çetin, Caner Yıldırım, Cansu Güç
Grafik Ekibi: Merve Bozkurt, Ramazan Yurtseven
Redaktör: Onat Bahadır
Prodüksiyon: Public Film
Yönetmen: Burak Çaldır
Post Prodüksiyon: IPD
Müzik: Jingle Jackson
Medya ve destek olan diğer ajanslarımız:
Medya: Staff
Dijital: Tribal Worldwide İstanbul
Araştırma: Futurebright
PR: desiBel