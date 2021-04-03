İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Nisan 2021 Cumartesi / 21 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1553
  • EURO
    9,5848
  • ALTIN
    454.125
  • BIST100
    1430.19
Bilim-Teknoloji

Süpersonik uçakta görülmemiş teknolojiler kullanılacak!

ABD'de saatte 2 bin 205 kilometre hıza kadar ulaşabilen süpersonik uçak 2030 yılında kullanıma hazır olacak.

DHA03 Nisan 2021 Cumartesi 13:07 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 13:07
ABONE OL

ABD'de Kaliforniya merkezli Exosonic şirketi ve ABD Hava Kuvvetleri, Air Force One ABD başkanlık uçağının yerini alacak süpersonik uçak geliştiriyor. 2030 yılında kullanıma hazır olması planlanan uçağın saatte 2 bin 205 kilometre hıza ulaşabildiği ifade edildi. Çit motorlu olarak tasarlanan uçakta 31 yolcu kapasitesi olacağı belirtildi.

"GÖRÜLMEMİŞ TEKNOLOJİLER KULLANILACAK"

Exosonic'da görev yapan tasarımcı Stephanie Chahan, "Yapılan bu konseptle şu anda kullanılan uçaklarda olmayan teknolojileri uygulamayı planlıyoruz" dedi. Chahan, uçağın dünyadaki en hızlı kuşlardan biri olarak ifade edilen 'alaca doğan' kuşundan esinlenerek tasarlandığını ifade etti. Öte yandan uçakta, iki mutfağın, iki tuvaletin de yer alacağı açıklandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.