Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ndeki (TEKNOFEST 2019) teknoloji yarışmaları kapsamında Sürü İHA Simülasyon Yarışması yapılacak.

Türkiye'nin önde gelen simülasyon teknolojisi şirketi HAVELSAN'ın desteğiyle düzenlenecek yarışmada, Türkiye'de yaşanan muhtemel bir deprem sonrasında İHA'larla yapılacak yardım senaryosu ele alınacak.

Yarışmaya lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri veya mezunları bireysel veya takım halinde katılabilecek.

Yarışmacılar, yaşanan şiddetli bir deprem sonrasında bölgeye "sürü İHA" ile yardım etmeye çalışacak.

Sürü İHA sistemleri, konuşlu oldukları hava üssünden pilotlu bir hava aracını takip ederek deprem bölgesine intikal edecek, sonra tam otonom görev ifasına başlayacak ve yakıtlarını optimum kullanarak üslerine geri dönecek.

Yarışma için belirlenen senaryo kapsamında, deprem sonrası bölgeye giden "sürü İHA" sistemi, telekomünikasyon hizmeti, yaralı tahliyesi ve hırsız takibi görevlerini yerine getirecek. Yaralılar, optimum mesafede bulunan hastanelere taşınacak.

Yarışmaya katılabilmek için sürü görevinin başlangıcında her takımın en az 4 İHA'ya sahip olması ve her İHA'nın birbiriyle ve yer istasyonuyla haberleşmesi gerekiyor.

Pilotlu hava aracını belirli bir formasyon altında takip edecek İHA sürüsü için formasyon koruma ve formasyon şekli değiştirebilme yeteneğine 30 puan, en fazla alanı, en uzun süre kapsayan ve en fazla insana hizmet vermeyi başaran takıma 20 puan, en fazla yaralı tahliyesi gerçekleştiren takıma 20 puan, en fazla hırsız takibi yapan takıma 20 puan, bir İHA'nın devre dışı kalmasından yeni İHA'nın o görevi üstlenmesine kadar geçen sürede en hızlı şekilde görevi alan takıma 20 puan verilecek.

Sürü İHA Simülasyon Yarışması kapsamında belirtilen görevleri en iyi yerine getirerek birinciliğe ulaşacak ekip 40 bin lira, ikinci ekip 30 bin lira, üçüncü ekip 20 bin lira para ödülü elde edecek.

- GELECEĞİN TEKNOLOJİSİNE HAZIRLIK

Yarışmayla gelecekte askeri, arama-kurtarma ve eğlence alanında aktif olarak kullanılacak bu teknolojiye gençlerin hazırlanması ve Türkiye'de bu konudaki bilgi birikimine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Sürü sistemlerinin ana özelliğini paylaşımlı verilen görevin daha etkin, arıza ve hata gibi faktörlerden en az şekilde etkilenerek yerine getirilmesi oluşturuyor.

Sürü İHA stratejileri geliştirmek ve test etmek için gerçek İHA kullanımı oldukça masraflı oluyor. Geliştirme aşamasında karşılaşılan hatalar İHA'ların zarar görmesine yol açıyor. Bu sebeple sürü stratejileri geliştirme çalışmalarında simülasyon sistemleri oldukça yaygın kullanılıyor.