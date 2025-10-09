İSTANBUL 17°C / 12°C
Bilim-Teknoloji

Süt sağımında yapay zeka dönemi! Verim artıyor, kayıp azalıyor

Hayvancılıkta ateş, doğum zamanı, hastalık takibi ve beslenme gibi tüm bilgiler artık anlık olarak sisteme aktarılıyor. Yapay zeka sayesinde süt kalitesi yükselirken kayıplar da en aza indirilecek.

IHA9 Ekim 2025 Perşembe 10:21 - Güncelleme:
Süt sağımında yapay zeka dönemi! Verim artıyor, kayıp azalıyor
Marmara Bölgesi'nde ilk kez Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir süt sağım işletmesinde kullanılan yapay zeka teknolojisi, hayvancılıkta verimliliği artırıyor. Sistem sayesinde ineklerin ateşinden doğum zamanına, meme hastalıklarından beslenmesine kadar tüm bilgiler anlık olarak işletmeye aktarılıyor. Bu sayede hem süt kalitesi yükseliyor hem de hastalıklara erken müdahale edilerek kayıplar en aza indiriliyor.

Sistemin çalışma prensibini anlatan Veteriner Hekim Murat Ercan, "Yapay zeka son bir yıldır hayvancılıkta ülkemize ulaştı. Hayvanın midesine yerleştirilen sensör 5-6 yıl boyunca 24 saat ateşini ölçüyor. Doğum zamanı yaklaştığında üreticiyi uyarıyor, hastalık belirtilerini önceden bildiriyor. Bu sayede işletme, hayvana zamanında müdahale edebiliyor. Uyarılar cep telefonu ve bilgisayara anlık düşüyor" dedi.

Yapay zekanın antibiyotik ve ilaç kullanımını da minimuma indirdiğini belirten Ercan, "Her hayvanın başında 24 saat bir sağlık görevlisi var gibi. Tüm parametreleri anında alıyoruz. Bu da işletmelerin kara geçmesini sağlıyor" diye konuştu.

Teknolojiyi kullanan işletme sahibi Ahmet İçöz ise, "Bu sistem sayesinde hayvan refahı arttı. Hastalıklara anında müdahale edebiliyoruz. Süt kalitemiz yükseldi, Avrupa standartlarıyla yarışır hale geldik" ifadelerini kullandı.

