T3 Vakfı 4 ülkede 2 milyondan fazla öğrenciyi bilim ve teknolojiyle tanıştırdı

T3 Vakfı tarafından hayata geçirilen, küçük yaş grubu öğrencilerde bilim ve teknolojiye karşı farkındalık oluşturmayı hedefleyen Bilim Türkiye Projesi kapsamında birçok bilimsel çalışma yapıldı.

Uygulamalı atölye eğitimleri ve deney düzenekleri ile okulda öğrenilen soyut kavramların somutlaştırılması, kişilerin dokunarak ve deneyerek kendi başlarına bu kavramları keşfetmeleri ve içselleştirmesi hedeflenen proje kapsamında Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Kırgızistan'daki 11 şehirde 25 bilim merkezi kuruldu.

Bu merkezlerin kurulumuna devam eden vakıf, ayrıca 81 ilde DENEYAP atölyelerini de hayata geçirdi.

Bilim Erzurum'da düzenlenen Kış Bilim Festivali'ne katılan T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır, AA muhabirine, vakıf olarak ülkenin en ücra köşesine bilimi ve teknolojiyi yaygınlaştırmak için durmaksızın çalıştıklarını söyledi.

Bilim Türkiye Projesi'nin 2018'de İstanbul'da hayata geçirildiğini anımsatan Hıdır, ardından ülkenin önemli noktalarına yaygınlaştırıldığını anlattı.

- MERKEZLER SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL, DOST VE KARDEŞ ÜLKELERDE DE KURULUYOR

Projenin Türkiye ile sınır kalmadığına değinen Hıdır, şöyle devam etti:

"Sadece Ankara ve İstanbul'da değil, farklı şehirlerimizde de bu atölyelerimizin yaygınlaşması için gayret ediyoruz. Bilim Türkiye kapsamındaki bilim merkezlerimizde 2024 yılında 2 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayarak öğrencilerimizi bilim ve teknolojiyle buluşturduk. T3 Vakfı olarak çalışmalarımızı hem farklı şehirlerimizde hem de dost ve kardeş ülkelerde yaygınlaştırmaya gayret ediyoruz. Azerbaycan'da açmış olduğumuz bir bilim merkezimiz var. Lefkoşa ve Bişkek'te de merkezlerimizi açtık.



Azerbaycan'da ikinci merkezi, Karadağ'da atölye açılışını gerçekleştireceğiz. Bizler buradaki bilim ve teknoloji dalgasını yalnızca ülkemizde değil, özellikle yakın ilişkiler kurduğumuz dost ve kardeş ülkelerde de yaygınlaştırmak, önemli işbirliklerini hayata geçirmek, oradaki gençlerin de bilim ve teknolojiyle buluşabilmesi adına çalışmalarımıza devam ediyoruz."

T3 Vakfının 2017'de Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar'ın öncülüğünde kurulduğunu hatırlatan Hıdır, kuruluştaki maksadın bilim ve teknolojinin tüm gençlere ulaştırılabilmesi olduğunu söyledi.

- BİLİM MERKEZLERİ, DÜNYA ÖRNEKLERİNDEN FARKLI BOYUTA TAŞINDI

Gençlerin fırsat eşitliği içinde eğitimler alması için çalışma yürütüldüğünü de aktaran Hıdır, "Bu kapsamda ilk DENEYAP atölyelerimizle faaliyetlere başladık. İstanbul'da başlayan bu proje, paydaşlarımızla birlikte iki yıl gibi kısa sürede 81 ile yayılmış oldu. Uzun dönemli teknoloji eğitimleri alınıyor. Bilim merkezleri yurt dışında 1960'larda, 70'lerde temelleri atılan bir çalışma ama daha çok bilimsel sergi alanlarında yürütülen alanlardı. Biz bunu biraz daha eğitici atölyeler boyutuyla farklı boyuta taşıdık." dedi.

Hıdır, Bilim Türkiye'de 7 farklı tematik alanda 600 saatten fazla ders müfredatının T3 Vakfı gönüllülerince hazırlandığını belirtti.

- ÇALIŞMALAR, ÜNİVERSİTELERDE MÜHENDİSLİK TERCİHLERİNİ ARTIRDI

Atılan adımların ülkedeki gençlerin bilime ve teknolojiye yatkınlığını artırdığına dikkati çeken Hıdır, şunları kaydetti:

"Bu anlamda ülkemizin bilime ve teknolojiye merakının artması, üniversite sınavlarındaki tercih sonuçlarıyla bile ölçülebiliyor. Bundan 10 yıl öncesinde ilk 100'e giren öğrencilerin yüzde 75'i tıp fakültesini tercih ederken, mühendislik alanlarını tercih eden öğrencilerin oranları yüzde 25'lerdeydi. Şimdi bu oran yüzde 50'lileri aşmış durumda. TEKNOFEST'in, bilim merkezlerinin, gençlerimizin başarılarının ve Selçuk Bayraktar gibi bir rol modelin olması, bu anlamda gençlerimizi teşvik etti.

Eskiye nazaran gençlerin yolu çok daha açık. Yeter ki onlar bir şey yapmak istesinler. Önlerinde birçok fırsat var. Yaptıkları bir işe inanmaları ve gece gündüz demden çok çalışmaları gerekiyor. Her an gençlerimizin yanında olmak için çalışmaya devam edeceğiz."