T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır: TEKNOFEST gençliği ülkemizin beşeri sermayesinin teminatıdır

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ikinci gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'da AA muhabirine açıklamalarda bulunan Hıdır, bu yılın festivaller zincirine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Mavi Vatan etkinliklerinin de eklendiğini, İstanbul'daki organizasyonun sekizinci yılda on üçüncü festival olarak kayda geçtiğini ifade etti.

Hıdır, "Mayıs ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydik. Ada nüfusunun yarısından fazlası TEKNOFEST'e katıldı. Tuzla Tersanesi'nde gerçekleştirdiğimiz TEKNOFEST Mavi Vatan'da ise TCG Anadolu, Hızır Reis ve Oruç Reis gibi gemilerimizi halkımızla buluşturduk. Şimdi Atatürk Havalimanı'nda 1 milyon metrekarelik açık, 80 bin metrekarelik kapalı alanda ziyaretçilerimizi ağırlıyoruz." diye konuştu.

- "ŞAMPİYONLAR GEÇİDİ VE TARIM TEKNOLOJİLERİ KÜMELENMESİ İLK KEZ TEKNOFEST'TE"

Festivalde ilk defa hayata geçirilen alanlara değinen Hıdır, "TEKNOFEST Şampiyonlar Geçidi ile gençlerimizin dereceye giren roket, su altı ve insansız sistem projelerini sergiledik. Tarım teknolojileri kümelenmesi adı altında da tarım ve hayvancılıkta robotik çözümlerin, teknolojik ürünlerin yer aldığı bir alan oluşturduk. Gençlerimizin bu alanlardaki farkındalığını artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl toplam 64 teknoloji yarışmasının gerçekleştirildiğini, bunlardan 13'ünün ilk kez düzenlendiğini belirten Hıdır, "Su altı roket gibi yüksek teknoloji gerektiren yarışmaların yanı sıra, mesleki yetenek yarışmasıyla da ustalarımızın becerilerini sergileme fırsatı sağladık. Böylece TEKNOFEST geçmiş yıllara göre daha da gelişti." dedi.

TEKNOFEST yarışmalarının gençlerin kariyer yolculuğuna katkısına değinen Hıdır, şunları kaydetti:

"Ülkemizin kritik teknoloji alanlarında tam bağımsız ve müreffeh bir ülke olabilmesi için yerli ve milli ürünler geliştirmemiz gerekiyor. Savunma sanayisindeki başarıları, insansız hava araçlarını ve otonom teknolojileri sivil alanlara da taşımamız şart. Bu noktada TEKNOFEST yarışmalarına ilkokuldan lisansüstü seviyeye kadar katılım sağlanıyor. Gençlerimiz henüz okul çağında kabiliyet kazanıyor, bir kısmı kendi girişimlerini kuruyor. TEKNOFEST girişim programından mezun olan ekiplerimiz yatırım alıyor, girişimcilik yolunda ilerliyor. Festival boyunca onlara girişimcilik atölyeleri de düzenleyeceğiz."

- "NSOSYAL, DEZENFORMASYONDAN ARINMIŞ TEMİZ BİR SOSYAL MECRA"

T3 Vakfı'nın girişimiyle ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da öncülüğünde hayata geçirilen yerli sosyal medya platformu NSosyal hakkında bilgi veren Hıdır, platformun kısa sürede 1,3 milyon kullanıcıya ulaştığını söyledi.

"NSosyal, TEKNOFEST kuşağının ortaya koyduğu temiz, güvenilir ve dezenformasyondan arınmış bir mecra. Gençlerimiz düşüncelerini özgürce paylaşabiliyor. Kullanıcılar hem yazılı paylaşımlarını yapıyorlar hem de fotoğraf ve video paylaşabiliyorlar. Burayı sadece profesyonel bir platform gibi değil, gündelik hayatlarını da paylaşabilecekleri güvenli bir alan olarak görsünler. Aktif kullanıcı olmaları, fikirlerini paylaşmaları önemli." dedi.

Hıdır, NSosyal'in gençler arasında bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Gençlere biz yaptık, siz de yapabilirsiniz demek için bu platformu önemsiyoruz. NSosyal'i gençliğin umudunu yeşertecek, dalga dalga büyüyecek bir mecra olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.