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Bilim-Teknoloji

T70 helikopteri yer testleri başarıyla devam ediyor

T70 Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında, yüksek yerlilik oranıyla üretilerek kullanıma sunulacak helikopter için yer testleri devam ediyor.

AA25 Mart 2020 Çarşamba 12:18 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 12:35
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, programda gelinen aşamaya ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Buna göre, T70 helikopterinin yer testleri başarıyla devam ediyor.

Program kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ana yükleniciliği ve ASELSAN, TEI, Alp Havacılık, Sikorsky alt yükleniciliğinde toplam 109 T70 helikopteri üretilecek.

Helikopterler, Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü kullanımına sunulacak.

Teslimatlarına gelecek yıl başlanması planlanan T70 helikopterlerinin, Sikorsky lisansı altında yüzde 95'e varan yerlilikle üretilmesi hedefleniyor.

TUSAŞ, T70 helikopterlerinin kabin, kokpit, kuyruk konisi, yatay ve dikey kuyruk, ana ve kuyruk rotor palleri gibi tüm ana parçaların üretimini, nihai montaj işlemlerini, testlerini ve entegre lojistik desteğini, ASELSAN, temel aviyoniklerin geliştirilmesi ve entegrasyonunu, Sikorsky ile birlikte helikopter kokpiti geliştirilmesini, TEI, T-700 motorunun üretimini, Alp Havacılık ise iniş takımları, dişli kutusu detay parça üretimi ve dinamik parçalarının üretim ve montajını gerçekleştirecek.

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