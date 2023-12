Take Off Girişim Zirvesinde ödül yağmuru

Değerlendirilmek üzere 43 ülkeden 1252 girişimin başvuru yaptığı zirvede toplam 200 yerli ve yabancı girişim yer aldı. 100'den fazla yatırımcının katıldığı etkinlik, tohum öncesi, erken aşama ve büyüme aşamasındaki girişimlere ev sahipliği yaptı. İstanbul'un uluslararası girişimciler ve yatırımcılar için bir merkez haline getirilmesinin amaçlandığı zirvede, değerlendirilen girişimler arasında çevre ve enerji, sağlık ve spor, tarım, eğitim, uzay ve savunma, finans, lojistik ve akıllı şehir teknolojileri yer aldı.

Prestijli bir ödül töreniyle yerli ve yabancı girişimler ödüllendirildi. Farklı kategorideki girişimler, T3 Vakfı ve Take Off Girişim Zirvesi paydaşlarının katkılarıyla yatırım, hibe ve özel hızlandırma programı ödüllerinin sahibi oldu.

T3 VAKFI VE STB'NİN BÜYÜK ÖDÜLÜ: 200 BİN DOLARLIK YATIRIM İÇİN DEĞERLENDİRME



Büyüme aşamasında ilk 10'a kalan girişimlerden 3 boyutlu yazıcı teknolojileri üzerine çalışan Co Print girişimine T3 Vakfı, 200 bin dolar; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yapay zeka alanında faaliyet gösteren Syntonym girişimine 200 bin dolar değerinde yatırım değerlendirme ödülü verdi.

ERKEN AŞAMA GİRİŞİM ÖDÜLLERİ



ASELSAN, Erken Aşama kategorisinde ilk üçe giren girişimlere para ödülü verdi. Erken aşama birincisi Invamar 500 bin, ikincisi olan Hyperever 300 bin ve kategorinin üçüncüsü Salty Energy 200 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Esas Holding, 10 bin dolar değerindeki En İyi Afet Yönetimi Teknoloji Girişimi ödülünü Erken Aşama kategorisinde yarışan Kozalak Yangın'a verdi.

Ford Otosan'ın 150 bin TL değerindeki En İyi Kadın Girişimci ödülü görme engelli kullanıcılara hızlı ve nitelikli görsel açıklamalar sunan girişim From You Eyes'ın oldu.

Kuveyt Türk'ün 100 bin liralık ödülünü finansal teknolojier üzerinde çalışan Venso Cloud aldı. İSTKA, iki erken aşama girişimine ödül verdi. Bunlardan Hevi AI, Web Summit Qatar'a katılım; Kodgem Teknoloji ise CES'e katılım ödülünün sahibi oldu.

Bilgiyi Ticaretleştirme Merkezi'nin Academy Programı ödülünü Hyprever aldı. Albaraka, Garaj Ön Hızlandırma Programı ödülünü Counterfake'e verdi. KADEM'in İnovasyonda Kadın program ödülünü From Your Eyes ve Salty Energy aldı. Fark Labs & ARYA'nın ARPC Hızlandırma Programı ödülü ise From Your Eyes ve Invamar'a verildi. ICYF, Pivony girişimine Incubation Program ödülü verdi. İTÜ ARI Teknokent'in ITU Seed Acceleration Program ödülü Alman girişim Clypp'in oldu. YTÜ Yıldız Teknopark ise YTU Startup House Hızlandırma Programı ödülünü eğitim alanında faaliyet gösteren Kidu'ya verdi.

TOHUM ÖNCESİ GİRİŞİMLERİN ÖDÜLÜ



Tohum Öncesi Aşamasında yarışan ilk 10 girişim, T3 Girişim Merkezi ve Cube Incubation'un hazırladığı Hızlandırma Programı ödülü aldı. Bu girişimler 5D Studios, Akıllı Vale, ChargeMate, DeepScope360, INOPOLYME, Medglanis, PALGAE, PullExco, Tulpar Innovation and Maintanence ve Vertical Farms oldu.