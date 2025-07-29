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Bilim-Teknoloji

Take Off İstanbul 2025 Startup stant satışları başladı!

Take Off İstanbul, 10-11 Aralık tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde sekizinci kez teknoloji ve girişimcilik dünyasının nabzını tutmaya hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ29 Temmuz 2025 Salı 17:39 - Güncelleme:
Take Off İstanbul 2025 Startup stant satışları başladı!
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Startupları, yatırımcıları, teknoloji firmalarını ve global teknoloji liderlerini bir araya getirecek bu büyük etkinlikte yer almak isteyen girişimler için Startup Stant Satışları başladı!

30 EYLÜL'E KADAR YÜZDE 30 ERKEN KAYIT FIRSATINI KAÇIRMAYIN!

Girişimciler, 30 Eylül 2025 tarihine kadar başvurarak startup stantlarını yüzde 30 indirimli olarak satın alma fırsatına sahip. Etkinlikte stant açan girişimler, ürün ve çözümlerini sergilemenin yanı sıra yatırımcılarla doğrudan temas kurarak işbirlikleri geliştirme ve küresel görünürlük kazanma imkanı elde edecek.

TAKE OFF İSTANBUL 2024'TE REKOR KATILIM VE GLOBAL İLGİ

● 15 bin üzerinde ziyaretçi,

● 250 teknoloji girişimi (23 ülkeden),

● 125 uluslararası yatırımcı (25 ülkeden),

● 65 sponsor ve partner yer aldı.

Etkinlik kapsamında gerçekleşen birebir görüşmeler sonucunda 4 girişim toplamda 1 milyon dolarlık yatırım aldı. Ayrıca Meta, SpaceX, Samsung ve Axiom Space gibi teknoloji devleri sahne aldı ve ilham veren vizyonlarını katılımcılarla paylaştı.

TAKE OFF İSTANBUL 2025: DAHA BÜYÜK, DAHA ETKİLİ!

Bu yıl Take Off İstanbul; 500'ü aşkın girişim, 200'den fazla yatırımcı ve 70'den fazla kurum ile daha geniş kapsamlı bir sahneye ev sahipliği yapacak. Detaylı bilgi ve stant başvurusu için https://mth.tc/startupstant web adresini ziyaret edebilir, iletişim için [email protected] adresini kullanabilirsiniz.

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