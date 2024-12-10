Take Off İstanbul kapılarını yarın ziyaretçilerine açacak

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde düzenlenen Take Off İstanbul, 2018'den bu yana uluslararası yatırımcıları, küresel teknoloji liderlerini ve dünyanın dört bir yanından başarılı girişimleri İstanbul'da buluşturuyor.

2018'den beri 400'den fazla mentör, yatırımcı ve 166 konuşmacı ağırlayan Take Off İstanbul, kariyerini ileriye taşımak ve girişimcilik dünyasında ilham bulmak isteyenlere fırsatlar sunuyor.



Ziyaretçiler etkinlikle, çeşitli teknoloji sektörlerinden ve girişim ekosisteminden paydaş ve sponsorlarla doğrudan bağlantı kurarak, profesyonel ağlarını genişletme ve yeni işbirlikleri geliştirme imkanı buluyor.

Take Off sahnesinde bu yıl, aralarında SpaceX, Axiom Space, Founders Space, Meta, Samsung Electronics Türkiye, Microsoft, ASELSAN, Turkcell, GitHub, Google Cloud Türkiye ve Trendyol'un da bulunduğu birçok kurumdan isimler yer alacak.

Onlarca ülkeden 200'den fazla girişimi hem yerel hem de global sektör liderleriyle bir araya getirecek etkinlik, yatırım ödülleri ve işbirliği fırsatları sunacak.