30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6162
  • 6,2516
  • 254.489
  • 103278
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi için son başvuru tarihi 15 Ağustos

Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul kapsamında ilki geçen yıl düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi bu yıl 16-19 Eylül 2019 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek. Etkinliğe 200'e yakın yerli ve yabancı girişimci, 200 uluslararası yatırımcı ve fon ile 150’nin üzerinde uluslararası mentorun katılımı hedefleniyor. Dört gün sürecek etkinlikte girişimler mentorlar tarafından değerlendirilip, kurumsal firmalar ile iş geliştirme seansları yapacaklar. Değerlendirmeler sonucunda 20 girişimci finale kalacak. Heyecanla beklenen Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi için son başvuru tarihi 15 Ağustos 2019.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye’nin teknoloji girişimleri için bölgesel bir merkez olma hedefine yönelik önemli bir zirve olan Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi, Türk girişimciler ve yatırımcılarla birlikte uluslararası teknoloji girişimlerini ve yatırımcılarını bir araya getiriyor. Özellikle İstanbul’un Doğu Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya bölgelerinde bulunan teknoloji girişimleri için bir cazibe merkezi olarak gelişmesinin hedeflendiği zirvede yedi kategorideki teknoloji sunumları değerlendirilip, ödüllendiriliyor.
 
Yurtdışından ve yurtiçinden çok sayıda başvurunun olduğu girişim zirvesinde bu yıl Çevre ve Enerji Teknolojileri, Sağlık ve Spor Teknolojileri, Gıda ve Tarım Teknolojileri, Eğitim Teknolojileri, Uzay Teknolojileri, Finans Teknolojileri, Lojistik ve Akıllı Şehir Teknolojileri alanlarındaki başvurular değerlendiriliyor. Geçtiğimiz yıl 20 -23 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleşen 200'e yakın yerli ve yabancı girişimcinin sunum yaptığı, 100’den fazla uluslararası firma ile 200’den fazla yerli ve yabancı girişimcinin katıldığı zirvede 10 Türk, 15 yabancı girişimci ödüllendirildi. 10 Türk girişimci Şubat 2019'da San Francisco'da hızlandırma programına katıldı. 15 yabancı girişimci ise Türkiye'de şirket kurma desteği kazandı.
 
Birinci Olan Girişime 100.000 $ Tutarında Google Cloud Kullanım Hakkı
Take Off 2019’da jüri ve mentor değerlendirmeleriyle seçilecek 15 yerli girişime San Francisco’da bir haftalık hızlandırma kampı, 15 yabancı girişime ise Türkiye’de ofis kurma desteği verilecek. Birinci olan girişim 100.000 $ tutarında, altıncı olan girişim dahil (2.-6.) 5 girişim de 20.000 $ tutarında Google Cloud kullanım hakkını kazanacak. 19 Eylül günü gerçekleşecek konferans gününde ise uluslararası konuşmacıların paylaşımlarından sonra Take Off 2019’un seçilen girişimleri duyurulacak.
 
Take Off 2019, Teknofest kapsamında Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından 16-19 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecektir. 
Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi ile ilgili detaylı bilgi ve başvuru için www.takeoffistanbul.com/tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
 

İstanbul Havalimanı´nda nesli tükenmekte olan Pangolin´e ait 1 ton 217 kilogram pul ele geçirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dedektif gibi takip etti, barınaktaki vahşeti kanıtladı

Dedektif gibi takip etti, barınaktaki vahşeti kanıtladı

Yıldız futbolcunun evinde ceset bulundu

Yıldız futbolcunun evinde ceset bulundu

Şırnak'ta 6 PKK'lı terörist böyle öldürüldü

Şırnak'ta 6 PKK'lı terörist böyle öldürüldü

"Şampiyon" otomobil parasına satıldı

'Şampiyon' otomobil parasına satıldı

CHP'li belediye işçiyi sokağa döktü! 'Martın sonu açlıkmış'

CHP'li belediye işçiyi sokağa döktü! 'Martın sonu açlıkmış'

Geleceğin bombardıman uçağı B-21 Raider için geri sayım

Geleceğin bombardıman uçağı B-21 Raider için geri sayım

Akkuyu NGS'de bir ilk! Sahaya ulaştı

Akkuyu NGS'de bir ilk! Sahaya ulaştı

Korku dolu anları anlattı: Boğarak öldürecekti

Korku dolu anları anlattı: Boğarak öldürecekti
 

POPÜLER HABERLER

Şırnak´ta 6 PKK´lı terörist böyle öldürüldü

Şırnak´ta 6 PKK´lı terörist böyle öldürüldü

'Geleceğin bombardıman uçağı' için geri sayım

'Geleceğin bombardıman uçağı' için geri sayım

Protestolar devam ediyor! Sokaklar savaş alanına döndü

Protestolar devam ediyor! Sokaklar savaş alanına döndü

S-400'lerin yanına 'HİSAR'lar ve SAMP-T geliyor

S-400'lerin yanına 'HİSAR'lar ve SAMP-T geliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019