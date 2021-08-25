Tamamen milli! Çöl sıcağında da kutup soğuğunda da tam performans!

AA 25 Ağustos 2021 Çarşamba 11:30 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 11:30

Gerek muharebe sahasındaki araçlarda gerekse savunma birimlerinin bulundukları yerlerde kullanılan bilgisayarların dayanıklı ve uluslararası standartlara uygun olması büyük önem taşıyor. Türkiye, bu özelliklerde bilgisayarları artık milli imkanlarla üretiyor.

Türkiye'nin yerli bilgisayar üretme sertifikasına sahip ilk ve tek markası Technopc, savunma sanayisine özel geliştirdiği bilgisayarlarını son olarak 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) sergiledi. Türkiye'nin savunma sanayisindeki ihtiyaçları doğrultusunda üretilen farklı formlardaki kartların ve elektronik birimlerin paketlenmesi için askeri bilgisayar mekaniklerinin tasarım ve imalatlarını tamamen milli imkanlarla yürüten şirket, sadece donanım değil, aynı zamanda yapay zeka destekli yazılımlar da kullanıyor.

Şirketin ürün yelpazesinde MIL-STD, NATO ve IP gibi uluslararası standartlarda üretilerek test edilmiş ve uygunluk belgesi almış askeri bilgisayarlar ile tabletler bulunuyor. Bu cihazlar fiziksel olarak yüksek mukavemetli malzemeyle kaplanmış şekilde her açıdan düşmeye karşı dayanıklılık gösteriyor. Ayrıca tüm ara yüzler su geçirmez ve toz geçirmez malzemelerle donatılmış olarak kullanıma sunuluyor.

- KOLA TAKILABİLİR TABLET MODELLERİ DE ÜRETİLDİ

Technopc Kurucu Ortağı Murat Yücel, AA muhabirine, savunma sanayisinde kullanılan askeri bilgisayarlardan, düşük ve yüksek sıcaklıkta çalışabilmelerinin, aynı zamanda veri depolayabilmelerinin beklendiğini söyledi. Yücel, "Bizim ürettiğimiz cihazlar toz, kum, nem, tuz sisi, şok ve titreşime karşı da dayanıklı. Aynı zamanda elektromanyetik bir uyum sağlanarak bunlar üretiliyor. Ürettiğimiz bilgisayar ekipmanları ister 70 derecede çöl sıcaklıklarında ister eksi 50 derece kutup soğuklarında çalışma ve depolama yapabiliyor." dedi.

Kola takılan giyilebilir tabletler geliştirdikleri bilgisini veren Yücel, şunları kaydetti:

"Zorlu koşullarda çalışmak için tasarlanmış 1,5 metreden düşmeye karşı dayanıklı cihaz, aynı anda birden fazla işi yapabilme imkanı sunuyor. Cihaz, yüksek hassasiyetli dokunmatik ekran özelliğiyle çoklu dokunma, eldiven kullanma ve ıslak ellerle bile çalışmaya uygun olarak geliştirildi. Bilgisayar, yüksek kapasiteli lityum batarya ve düşük enerji tüketimiyle kesintisiz çalışıyor."