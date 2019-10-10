Tamamen yerli ve milli! Terör hedeflerini tam 12'den vuruyor

21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8874
  • 6,4987
  • 284.469
  • 98298.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Tamamen yerli ve milli! Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerini tam 12'den vuruyor

Uçaktan atılan bombalara güdüm yeteneği kazandıran ve yerli imkânlarla üretilen Hassas Güdüm Kiti, Barış Pınarı Harekâtı’nda 25 kilometre mesafeden terör hedeflerini tam 12’den vuruyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli gururumuz, yerli imkânlarla üretilen Hassas Güdüm Kiti (HGK), Fırat Kalkanı Harekâtı, Zeytin Dalı Harekâtı ve terör örgütü PKK ile mücadelede çok sayıda hedefi imha ederek teröre adeta milli darbe vurdu. Şimdi de Barış Pınarı Harekatı’nda teröristlere göz açtırmıyor.
 
Uçaktan atılan bombalara güdüm yeteneği kazandıran Hassas Güdüm Kiti, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde TÜBİTAK SAGE ile ASELSAN ortaklığıyla üretiliyor. F-16 savaş uçaklarına entegrasyonu ve kalifikasyonu tamamlanan güdüm kitleri ile mühimmat hedefini 40 bin fit irtifada 25 kilometre menzilden 6 metre hassasiyetle vurabiliyor.
 
Dünyada sınırlı sayıda ülke tarafından geliştirilen Hassas Güdüm Kiti, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Millî Savunma Bakanlığının destekleri ile düşük bir bütçe ile gerçekleştirildi. HGK Projesi kapsamında “Isıl Pil” teknolojisi de millî imkânlar ile TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi.
 
HGK’da, entegre GPS ve INS gibi çok hassas küresel konumlandırma sistemleri bulunuyor. Bu tür sistemler her türlü hava şartında görev yapabiliyor.
 
Atış gerçekleştirildiğinde GPS ve çok daha hassas olan INS’den alınan verilerle bomba hedefine doğru uçmaya başlıyor. Bombanın hedefine yaklaşırken sağa sola veya yukarı aşağı düzeltme hareketi otomatik olarak kanatçık kumandası ile gerçekleştiriliyor.
 
Kanatlı Güdüm Kiti, 600 kilogram ağırlığındaki Mk-83 ve 300 kilogram ağırlığındaki Mk-82 genel maksat bombalarını uzun menzilli akıllı at-unut tipi bombalara dönüştürüyor. 30 bin fit irtifadan bırakıldığında 112 kilometre, düşük irtifadan bırakıldığında 37 kilometre menzile ulaşabilen ve INS/GPS güdüm sistemi sayesinde 10 metrenin altında sapma ile hedefini vuran KGK, F-16 Blok 40 ve F-4E 2020 uçaklarının tehlikeli bölgeye yaklaşmadan, güvenli bir şekilde görevlerini tamamlamalarına olanak sağlıyor.

Komandolar Fırat´ın doğusuna böyle girdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütü sivilleri hedef alıyor! MSB'den çok önemli duyuru

Terör örgütü sivilleri hedef alıyor! MSB'den çok önemli duyuru

Endonezya Güvenlik Bakanı'na bıçaklı saldırı

Endonezya Güvenlik Bakanı'na bıçaklı saldırı

Nobel Edebiyat Ödülü sahiplerini buldu

Nobel Edebiyat Ödülü sahiplerini buldu

Beşiktaş'ta üçüncü başkan adayı da resmen açıklandı

Beşiktaş'ta üçüncü başkan adayı da resmen açıklandı

Tamamen yerli ve milli! Terör hedeflerini tam 12'den vuruyor

Tamamen yerli ve milli! Terör hedeflerini tam 12'den vuruyor

Başkan Erdoğan: Hele sen hiç konuşamazsın, sen katilsin

Başkan Erdoğan: Hele sen hiç konuşamazsın, sen katilsin

Suriye Milli Ordusu'ndan Tel Abyad sakinlerine: Sizi korumaya geldik

Suriye Milli Ordusu'ndan Tel Abyad sakinlerine: Sizi korumaya geldik

TSK'ya mayına dayanıklı zırhlı dozer

TSK'ya mayına dayanıklı zırhlı dozer
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye terör hedeflerini böyle vurdu! İşte o anlar...

Türkiye terör hedeflerini böyle vurdu! İşte o anlar...

Ünlüler tek yürek oldu! 'Barış Pınarı Harekatı'na böyle destek verdiler

Ünlüler tek yürek oldu! 'Barış Pınarı Harekatı'na böyle destek verdiler

Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusuna girdi

Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusuna girdi

Barış Pınarı Harekatı'ndan kareler

Barış Pınarı Harekatı'ndan kareler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019