Rusya, ana muharebe tankı T90M için resmen gaza bastı. Hazırlanan rapora göre Rusya, 2024 yılında 300 adet T90M ana muharebe tankı üretti. Bu sayı, 2022'de 60-70, 2023'te 140-180 seviyesindeydi.

RUSYA'NIN T90M STOKLARI ERİDİ

Conflict Intelligence Team tarafından hazırlanan rapora göre Rusya, 2024 yılında 300 adet T90M tankı üretti.

Leopard ve M1 Abrams gibi tanklarla karşılaştırıldığında daha düşük zırh korumasına rağmen daha fazla operasyonel çevikliğe ve geliştirilmiş elektronik karşı önlemlere sahip T90M ana muharebe tankının üretiminde rekor artış gözlemlendi.

Özellikle Ukrayna cephesinde Rus T90M ana muharebe tanklarının bir kısmı imha edildi, bir kısmı ele geçirildi veya ağır hasar aldı.

Bunun üzerine harekete geçen Rus hükümeti, fabrikayı 24 saatlik vardiya sistemine çekti ve T90M tank üretimine hız kazandırdı.