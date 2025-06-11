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Bilim-Teknoloji

Tarih açıklandı... ''Robotaxi'' hizmeti başlıyor!

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sürücüsüz araçlarla verilecek 'robotaxi' hizmetini 22 Haziran'da geçici olarak başlatacaklarını duyurdu.

AA11 Haziran 2025 Çarşamba 10:39 - Güncelleme:
Tarih açıklandı... ''Robotaxi'' hizmeti başlıyor!
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Tesla ve SpaceX'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, sürücüsüz "robotaxi" hizmetini 22 Haziran'da "geçici olarak" başlatmayı planladıklarını bildirdi.

Musk, X hesabından yaptığı açıklamada, sürücüsüz taksi hizmeti sunan "robotaxi" projesini 22 Haziran'da Texas eyaletinin Austin kentinde başlatmayı hedeflediklerini belirtti.

Hizmeti "geçici" olarak nitelendiren Musk, Tesla'nın "güvenlik konusunda aşırı paranoyak davranması" nedeniyle tarihin değişebileceğini kaydetti.

ABD basınında yatırımcılar, Wall Street analistleri ve otomobil severlerin sürücüsüz hizmetin piyasaya sürülmesini merakla beklediği aktarıldı.

Musk geçen ay CNBC'ye yaptığı açıklamada, taksilerin başta uzaktan izleneceğini ve şehrin en güvenli olduğu düşünülen belirli bölgelerinde "coğrafi olarak sınırlandırılacağını" söylemişti.

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