Bilim-Teknoloji

Tarımda dijital dönüşüm: Ürün takibi artık uzaktan yapılabilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 2026 üretim yılı itibarıyla tarımsal üretim planlaması ve takibinde dijitalleşme sürecini hızlandırıyor. Bakanlık, 'Uzaktan Algılama ile Ürün Belirleme Çalışmaları' kapsamında kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenledi.

IHA13 Mayıs 2026 Çarşamba 10:28
Ürün belirleme faaliyetleri artık Ürün İzleme Sistemi Mobil Uygulaması, Uydu Takip Programı Web Uygulaması ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) üzerinden entegre bir şekilde yürütülecek. Bu teknolojik altyapı ile tarımsal verilerin daha hassas ve hızlı bir şekilde toplanması hedefleniyor.

Toplantıya Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Muş, Mardin ve Batman illerinden katılım sağlandı. Toplantı kapsamında, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Şahin, Daire Başkanı Ramazan Yayla, İl Müdür Vekili Zülkif Orak, İl Müdür Yardımcıları, Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürleri, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürleri ile CBS ve ÇKS İl Sistem Sorumlularına yürütülecek iş ve işlemler hakkında teknik bilgilendirme yapıldı.

Söz konusu toplantı ile 2026 yılı üretim sezonu öncesinde sahadaki koordinasyonun en üst seviyeye çıkarılması ve dijital takip sistemlerinin etkin kullanımının sağlanması amaçlanıyor.

  • Tarım Reformu
  • Dijitalleşme Hızı
  • Uzaktan Algılama

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.