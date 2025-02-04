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Bilim-Teknoloji

Tarımın Geleceği İçin Taze Fikirler “Tarım Teknolojileri Yarışması” ile TEKNOFEST'te

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında T3 Vakfı yürütücülüğünde gerçekleştirilen Tarım Teknolojileri Yarışması, katılımcıların teknolojiyi kullanarak tarım ve hayvancılıktaki problemlere yönelik yenilikçi çözümler oluşturmasını amaçlıyor. Yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve mezunlar başvurabiliyor.

4 Şubat 2025 Salı 13:04 - Güncelleme:
Tarımın Geleceği İçin Taze Fikirler “Tarım Teknolojileri Yarışması” ile TEKNOFEST'te
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Tarımın geleceğini şekillendirecek yenilikçi fikirlerin yarıştığı TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması, gençleri bitkisel ve hayvansal üretimden su ürünlerine kadar teknolojik çözümler üretmeye davet ediyor. Bilişim, mekanik, elektrik-elektronik ve yazılım tabanlı projelerin geliştirildiği yarışma, sürdürülebilir tarım teknolojilerinin üretim süreçlerine entegrasyonunu teşvik ediyor. Kaynakların verimli kullanılması, ürün kalitesinin artırılması ve çevresel etkilerin en aza indirilmesi hedefiyle düzenlenen bu yarışma, tarımın dijital dönüşümüne öncülük etmeyi amaçlıyor.

Ayrıca, tarım teknolojilerindeki ilerlemelerle tarım ekosistemini daha da güçlendirmeyi hedefleyen yarışmada, özellikle akıllı tarım uygulamaları ön plana çıkıyor. Yarışmacılardan, tarım süreçlerini daha verimli hale getiren, teknoloji entegrasyonu ile sürdürülebilirliği destekleyen, yenilikçi ve çevre dostu çözümler sunan projeler geliştirmeleri bekleniyor.

Yarışmada lise kategorisinde dereceye giren birinciler 70 bin TL, ikinciler 60 bin TL, üçüncüler 50 bin TL ödül kazanırken, üniversite ve üzeri seviyede dereceye giren birinciler ise 80 bin TL, ikinciler 70 bin TL, üçüncüler de 60 bin TL'lik ödülün sahibi olacaklar.

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