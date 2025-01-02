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Bilim-Teknoloji

Taş ocağında bulundu! 166 milyon yıl öncesine ait

İngiltere'de Oxford ve Birmingham üniversitelerinden araştırmacılar, bir taş ocağında yaptıkları kazılarda 166 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen 200 dinozor ayak izi keşfetti.

AA2 Ocak 2025 Perşembe 23:45 - Güncelleme:
Taş ocağında bulundu! 166 milyon yıl öncesine ait
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Oxford Üniversitesinden yapılan açıklamada, Oxfordshire'daki bir taş ocağında yer alan kazı noktalarında, dinozor ayak izlerinin yer aldığı 5 rota bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, Mazozoik dönemin ikinci bölümünün ortalarına (Orta Jura Dönemi) tarihlenen ve yaklaşık 166 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen izlerin, aynı bölgede farklı noktalarda bulunan "Dinozor Yolu"nun bir parçası olduğu belirtildi.

Bulunan ayak izleri arasında 9 metre büyüklüğünde olduğu düşünülen etçil, 3 parmaklı ve pençeli Megalosaurus ile onun 2 katı büyüklüğündeki bir otçul dinozorun ayak izinin de yer aldığı bildirildi.

5 NOKTADAN 4'ÜNDE OTÇUL DİNOZOR KEŞFEDİLDİ

Otçul dinozorun, "Diplodocus" olarak bilinen uzun boyunlu dinozorun akraba türü olan "Cetiosaurus" türüne ait olduğu düşünüldüğü vurgulanan açıklamada, 5 noktadan 4'ünde otçul dinozor, diğerinde de 1 etobur dinozorun ayak izinin keşfedildiği vurgulandı.

Açıklamada, bir taş ocağı çalışanınca keşfedilen ve Oxford ile Birmingham üniversitelerinden 100 araştırmacının katılımıyla yapılan kazılarda bulunan ayak izi sayısının 200 olduğu belirtildi.

Bölgede ilk olarak 1997'de keşfedilen ayak izleri, iki üniversitenin çalışmaları kapsamında araştırılıyor.

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