Tasarı Avustralya'yı karıştırdı! Google'dan kapatma tehdidi

star.com.tr 22 Ocak 2021 Cuma 21:19 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 21:19

Avustralya, Google ve Facebook dahil olmak üzere potansiyel olarak diğer teknoloji şirketlerinin haber içerikleri için medya kuruluşlarına ödeme yapması hakkında dönüm noktası niteliği taşıyan bir yasa hazırlama sürecine girdi.



Ancak ABD menşeli teknoloji şirketleri, çıkarılacak olan söz konusu yasaların uygun olmadığını ve yerel hizmetlere erişim konusunda zarar verebileceğini dile getiriyor.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison da teknoloji şirketlerinin tehditlerine, uyarılarına ve platformlarını kapatacakları iddialarına boyun eğmeyeceklerini ifade etti.

Google Avustralya genel müdürü Mel Silva, Senato'daki duruşmada, önerilen medya yasasının şu anki haliyle uygulanamaz olduğunu ve taslak yasanın yasalaşması halinde bunun yalnızca Google'ı değil, küçük yayıncıları, şirketleri ve milyonlarca kişiyi de etkileyeceğini savundu. Silva, “Bu durumun yasalaşması durumunda, bizim için Google Arama’yı Avustralya’da kullanıma kapatmaktan başka bir çare bırakmayacaklar.” dedi.

Hükümet, teknoloji şirketlerinin haberlerini okumaya devam etmek isteyen okuyuculardan müşteri kazanması sebebiyle teknoloji şirketlerinin haber kanallarına belli bir miktarda ücret ödemesinde bulunmaları gerektiği belirtiyor.

Geçtiğimiz Eylül ayında Facebook, taslak yasanın yasalaşması halinde kullanıcıların Avustralya'da haber içeriği yayınlamasını engellemekle tehdit etti. Canberra Üniversitesi 2020 Dijital Haber Raporuna göre, Avustralyalıların yüzde 39'u Facebook'u genel haberler için kullanıyor.

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