Taşınabilir Antitank Radarı hizmete girdi
Rusya, kendi ürettiği portatif tanksavar radarını Savunma Bakanlığı'nın emriyle envantere aldı.
- TM Dijital Haber Merkezi
Rusya, hareketli yer ve hava hedeflerinin keşfedilmesi için yerli imkânlarla tasarladığı SNAR-10 M1 kendinden tahrikli portatif tanksavar radarını, Merkez Askeri Bölge birliklerinde kullanmaya başladı.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Modern radar sistemi 200 metreden 40 kilometre mesafedeki mermileri araçları ve insan gücünü tespit edebilir." ifadelerine yer verildi.
Otomatik veri iletimi, uydu navigasyonu ve iç/dış iletişim sistemi ile donatılan radar sistemi, en az üç gün özerk olarak çalışabiliyor ve en fazla 5,5 dakika içinde savaş konumuna geçebiliyor.
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