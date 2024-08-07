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Bilim-Teknoloji

Tatil bitti, idefix'e bakmadan şehre dönülmez…

Yazın bitmesine ve yeni bir çalışma dönemine sayılı günler kala “Şehre Dönüş” kampanyasıyla idefix, avantajlı fiyat ve ödeme yöntemlerini kullanıcılarıyla buluşturuyor.

7 Ağustos 2024 Çarşamba 15:10 - Güncelleme:
Tatil bitti, idefix'e bakmadan şehre dönülmez…
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Uzun bir yaz tatilinin ardından yepyeni bir alışveriş dönemi başlıyor. idefix, evlerine geri dönenler için kurguladığı "Şehre Dönüş" kampanyasıyla tüketicilerin tüm ihtiyaçlarına en avantajlı şekilde yanıt veriyor.

İDEFİX HERKESİN YANINDA...

idefix, geniş ürün kategorisi ile müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor.

Şehre dönüşün sadece okula dönüş olmadığı ve daha pek çok ihtiyacın karşılanması gerektiğini bilen idefix'in süpermarket ürünlerinden küçük ev aletlerine, evdeki dostlarımızın mama ve kum gibi ihtiyaçlarına kadar her detayı düşünerek hazırladığı kampanya 12 Ağustos -15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

idefix, kampanya süresince, ilkokul, lise, üniversite çağındaki öğrencilerin kırtasiye, hobi&oyuncak, kitap, eğitim gereçleri gibi ihtiyaçları, spor&outdoor kategorileri, elektronik, telefon, kozmetik, kişisel bakım, süpermarket, ev yaşam, bahçe, petshop ve hobi kategorileri özelinde avantajlı fiyat ve ödeme yöntemleri ile ürünlerini kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Tüm müşterilerine uygun çözümler sağlayan idefix, kampanya boyunca %50'ye varan indirim ve Worldcard'a 8 taksite kadar avantaj sunuyor.

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