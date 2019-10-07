21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7394
  • 6,2994
  • 276.922
  • 104745
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Tayland: Yazılım geliştirme programına dâhil edilirlersek F-35 alırız

Tayland, F-35 Müşterek Saldırı Uçağı alımının yalnızca ortak geliştirme programına dâhil edilirlerse gerçekleşeceğini açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri (RTAF),  savunma donanımı satın alma politikası nedeniyle F-35 savaş uçaklarını sadece yazılım geliştirme programına katılmasına izin verilirse satın alınabileceğini bildirdi.
 
Tayland Hava Kuvvetleri Komutanı Maanat Wongwat Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "3-5 yıl sonra uygulamaya koymaya karar verdiğimiz satın alma planlarımızda satın alma ve geliştirme politikasını uyguluyoruz. Gövde o kadar da önemli değil, ancak yazılım bir savaşçının beyni kadar önemli. Bu yüzden yazılım geliştirmeye katılmak zorundayız" dedi.
 
Wongwat, "Yeni "Proje Gereksinimleri Kavramı (COPR)" politikasına göre, hava kuvvetleri savunma ve stratejik donanım satın alacak, ancak ürünleri işletmek için kullanılan yazılımın geliştirilmesinde yer almaya izin verilecekse satın alacaktır. RTAF süreçte teknoloji ve uzmanlık transferinden faydalanmayı umuyor." ifadelerini kullandı.
 
TAYVAN DA F-35'E TALİP OLDU
 
Geçtiğimiz günlerde ABD’nin Tayvan’a 66 adet F-16 jet satışını onaylamasının ardından Tayvan ordusu, Çin'in beşinci nesil hayalet savaş uçağı J-20 ile mücadele edebilmek ve hava üstünlüğünü korumak için F-35 Müşterek Saldırı Uçağını edinmeyi planladığını açıklamıştı.
 
Milletvekillerine ve Ulusal Savunma Komitesi'ne brifing veren Tayvan Milli Savunma Bakanı Yen De-fa, “Ordunun öngörülen tehdit değerlendirmesine göre, gelecekte F-35’lere ihtiyacımız olacak.” ifadelerini kullanmıştı.

İşte milli gurur Akıncı TİHA´nın yeni test görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

2019 Nobel Tıp Ödülü'nü kazananlar belli oldu

2019 Nobel Tıp Ödülü'nü kazananlar belli oldu

Türkiye'den Güneydoğu'da petrol keşfi

Türkiye'den Güneydoğu'da petrol keşfi

Büyük rezalet! Ermeni dövüşçü Türk sporcuyu boğarak öldürmek istedi

Büyük rezalet! Ermeni dövüşçü Türk sporcuyu boğarak öldürmek istedi

'Türkiye, Rum yönetiminin hesaplarını bozdu'

'Türkiye, Rum yönetiminin hesaplarını bozdu'

Barış Pınarı Harekatı, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu rahatsız etti

Barış Pınarı Harekatı, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu rahatsız etti

Otobüs durağında kan donduran olay: Ölsün diye yanına kimseyi yaklaştırmadı

Otobüs durağında kan donduran olay: Ölsün diye yanına kimseyi yaklaştırmadı

Yerli imkanlarla yarı fiyatını ürettiler

Yerli imkanlarla yarı fiyatını ürettiler

Her gün yüzlerce kavunu deliniyordu, gerçeği kameralar ortaya çıkardı

Her gün yüzlerce kavunu deliniyordu, gerçeği kameralar ortaya çıkardı
 

POPÜLER HABERLER

Komşusuna zarar vermek için kavunlarını bıçakladı

Komşusuna zarar vermek için kavunlarını bıçakladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019