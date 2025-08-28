İSTANBUL 29°C / 21°C
TB3'ten övgüyle bahsettiler: İHA'ların Ferrari'si

Baykar ile Leonardo ortaklığını manşete taşıyan İtalya basını, TB3'ün özelliklerinden övgüyle bahsetti. TB3'ün montajının yapılacağı İtalya'daki fabrika için ise 'İHA'ların Ferrari'si' değerlendirmesinde bulunuldu.

TB3'ten övgüyle bahsettiler: İHA'ların Ferrari'si
İtalya'nın önde gelen yayınlarından Panaroma Gazetesi, Türk savunma sanayi şirketi Baykar ile İtalyan havacılık devi Leonardo arasındaki ortaklığı manşetine taşıdı. İtalya'da bulunan Leonardo fabrikası ve Türk insansız hava araçlarına geniş yer verildi.

İtalya'daki fabrikanın anlatıldığı haberde Türk insansız hava aracı TB3'ün özelliklerinden övgüyle bahsedildi.

TB3 insansız hava aracının son montajının ocak ayında İtalya'daki fabrikada yapılacağı ifade edildi.

"İtalyan-Türk süper İHA'larının fabrikasında yolculuk" manşetiyle haberi verdi. "Bu fabrika İHA'ların Ferrari'si" ifadesi kullanıldı.

İtalya'da bulunan Leonardo fabrikası ve Türk insansız hava araçlarına geniş yer verildi.

Leonardo'nun açıklamasına atıfta bulunarak "Önümüzdeki on yıl içinde, insansız savaş uçakları ve hava araçları için Avrupa pazarının 100 milyar dolarlık bir değere ulaşması bekleniyor." denildi.

KÜRESEL İHRACATIN YÜZDE 65'İNE HAKİM

Leonardo-Baykar ortak girişiminin, potansiyeli 100 milyar dolar olan Avrupa pazarına hava araçları üretimini garanti edeceği belirtildi.

Baykar'ın küresel ihracatın yüzde 65'ine hakim olduğu vurgulanan haberde, TB3 insansız hava aracının son montajının ocak ayında İtalya'daki fabrikada yapılacağı ifade edildi.

Fabrikada geleneksel montaj hatları yerine yüksek teknoloji kullanılan alanlar bulunduğu vurgulandı.

Haberde Türk insansız hava aracı TB3'ün özelliklerinden övgüyle bahsedildi.

"Türk insansız hava araçları her yerde" başlığı altında da Türk İHA'larının dünyadaki başarısına geniş yer verildi.

