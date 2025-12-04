Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi'nin (ASFAT), Türkiye'nin NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye gerçekleştirdiği ilk savaş gemisi ihracatının, Türk savunma sanayisi adına önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

Görgün, ASFAT'ın Romanya'ya TCG Akhisar'ın satışına yönelik anlaşmayı değerlendirdi. Görgün, şu ifadeleri kullandı:

"ASFAT'ın, Türkiye'nin NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye gerçekleştirdiği ilk savaş gemisi ihracatı, savunma sanayimiz adına önemli bir kilometre taşıdır. Bu başarı, Türkiye'nin deniz platformlarında ulaştığı seviyenin, savunma sanayimizin küresel rekabet gücünün ve dost-müttefik ülkelerin ülkemize duyduğu güvenin güçlü bir tezahürüdür.

ASFAT ailesini, Milli Savunma Bakanlığını ve projede emeği geçen tüm paydaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Türkiye, denizlerde de milli kabiliyetleriyle yükselmeye devam edecek, bu başarıların ardı gelecektir."

ULUSLARARASI BASINDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Türkiye'nin NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye ilk kez savaş gemisi satması, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAT, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 2024'te inşa edilen TCG Akhisar korvetinin Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildiğini açıkladı. Bu satışla Türkiye, savunma sanayisinde yeni bir döneme girdi.

"TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNDE TARİHİ ADIM"

Romanya basınından Romania Journal, anlaşmayı "Türkiye'de üretilen bir muharebe gemisinin ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye satılması" vurgusuyla manşetine taşıdı. Haberde, bu adımın hem Türkiye için bir dönüm noktası hem de Romanya'nın uzun yıllar sonra aldığı ilk büyük su üstü platformu olduğu belirtildi.

"223 MİLYON EUROLUK STRATEJİK SATIŞ"

Yunanistan'ın önde gelen haber sitelerinden Olympia, anlaşmanın değerini 223 milyon euro olarak duyurdu.

Atina merkezli SL Press ise satışın "Türkiye'nin NATO ve AB üyesi bir ülkeye gerçekleştirdiği ilk savaş gemisi teslimatı" olmasına dikkat çekti.

"ANKARA'YA GÜVEN ARTIYOR"

Banking News adlı Yunan haber portalı, TCG Akhisar satışını "eşi benzeri görülmemiş" olarak niteledi ve Türkiye'nin savunma sanayisindeki güvenilirliğinin açık şekilde ortaya çıktığını yazdı. Haberde, "Bu satış Türkiye'yi, NATO ve AB ülkeleri için güvenilir askeri ortaklardan biri haline getiriyor" ifadeleri yer aldı.

"KARADENİZ'DE NATO DENGESİ GÜÇLENİYOR"

Polonya merkezli Defence Industry Europe, ihracatın Romanya'nın Karadeniz'deki savunma kapasitesini artıracağı değerlendirmesinde bulundu.

Belçika'dan Army Recognition ise anlaşmayı "Romanya'nın, Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde Karadeniz'deki NATO varlığını güçlendirmek için attığı stratejik bir adım" olarak yorumladı.

"ASKERİ İŞ BİRLİĞİ YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİYOR"

Azerbaycan basınından Report.az, anlaşmanın Türkiye ile Romanya arasındaki askeri iş birliğini "yeni bir seviyeye taşıdığını" yazdı ve satışın Türkiye'nin savunma ihracatında "önemli bir eşik" olduğunu vurguladı.