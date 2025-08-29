Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen "TEKNOFEST Mavi Vatan", İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda devam ediyor.

Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getiren "TEKNOFEST Mavi Vatan", bugünden itibaren halkın katılımına açılırken, ziyaretçiler TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının önemli unsurları olan denizaltıları ziyaret etme fırsatı buldu.



Denizaltıyı ziyaret edenler arasında bulunan Kıbrıs Gazisi Cemal Uluçay, AA muhabirine, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği savaş gemilerini ve ürünlerini görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Uluçay, "1973'te Mersin'de böyle bir denizaltıyı askerken ziyaret etmiştim, bu ikinci oluyor. Çok güzel ama tabii o zamana göre, Türk Silahlı Kuvvetleri bugün çok gelişmiş. Şu gemilerin yapılması muazzam. Yaşım 72, inşallah yeni uçak gemisini de görürüz." dedi.

"TEKNOFEST Mavi Vatan"ı çok muazzam bulduğunu ifade eden Uluçay, "Allah onlardan razı olsun. Allah onlara uzun ömür versin, o mühendislerimiz, o gençlerimizden Allah bin kere razı olsun." diye konuştu.

"ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR ÇOK İLGİLİLER, BU BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

TEKNOFEST Gönüllüsü Ayşenur Yazıcı da herkesin denizaltıları görmek için geldiğini dile getirdi.

Özellikle Hızırreis'e çok fazla ilgi olduğunu belirten Yazıcı, "Çünkü daha envantere girmemiş denizaltı ve teknolojisi gerçekten çok yüksek bir teknoloji. İçine girdiğinizde zaten o yüksek teknolojiyi, HAVELSAN'ın yaptığı sistemleri de görebiliyorsunuz. Özellikle çocuklar çok ilgililer, bu bizi çok mutlu ediyor. Ben girdiğimde açıkçası bu kadar içerisinin donanımlı olacağını düşünmüyordum. Çünkü sadece bir tüp gibi şey gözüküyor ama yaşam alanları, işte mutfağı gibi içerideki yüksek teknolojiyi çok hayranlıkla izledim." şeklinde konuştu.

Ziyaretçi Çağrı Savaş da TEKNOFEST'in her anlamda gurur verici olduğunu dile getirerek, bu yıl "Mavi Vatan" olarak da düzenlenmesinin çok kendisini gururlandırdığını aktardı.

Savaş, "Bir kere denizaltılar hakkında konuşmamız gereken şey yerli olması. Çünkü biz ona çok seviniyoruz yerli olmasına. Yani sudaki üstünlüğümüzü kat kat artırıyor. Suyun üstü kadar altı da önemli. İçindeki mühimmatlar yerli. Bu çok güzel bir şey. O anlamda güzel buluyoruz." ifadelerini kullandı.

TCG Sakarya ve TCG Hızırreis denizaltıları, "TEKNOFEST Mavi Vatan"ın son günü olan 31 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.