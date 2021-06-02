AA 02 Haziran 2021 Çarşamba 13:36 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 13:36

Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Asya Pasifik bölgelerindeki 160'ı aşkın ülkede ürün ve çözümlerini tüketicilere ulaştıran TCL, Türkiye'de ürettiği ilk akıllı telefonu TCL 20 SE'yi düzenlediği çevrim içi basın toplantısı ile tanıttı.

Toplantıda konuşan TCL Communication Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca, uzun zamandır Türkiye pazarında faaliyet gösterdiklerini söyledi. TCL markası olarak ana stratejilerinin üstün kullanıcı deneyimine sahip ürünleri erişilebilir fiyatlarla tüketicilere ulaştırmak olduğunun altını çizen Tunca, "Kullanıcılarımızın TCL markasına olan ilgisi, bu stratejiyi başarıyla gerçekleştirdiğimizin bir göstergesi. Türkiye'deki operatörlerle, perakendecilerle ve distribütör iş ortaklarıyla kapsamlı ve verimli bir stratejik iş birliği ağı da oluşturduk. Yerli üretimle birlikte markamızın büyüyen yolculuğunda heyecan verici yeni bir bölüme geçiyoruz. 'Made in Türkiye' etiketine sahip TCL 20 SE üretimine başka modelleri de dahil edeceğiz ve Türkiye'den çıkan bir başarı hikayesi yaratacağız." diye konuştu.

Yerli üretim akıllı telefonla ilgili görüşlerini paylaşan TCL Communication Türkiye Pazarlama Müdürü Arzu Topuz ise "Türkiye pazarı, TCL bünyesinde öncelik verilen ve istikrarlı bir şekilde yatırım yapılan pazarlardan biri olmaya devam ediyor. Alcatel markasının yanı sıra, Kasım 2019'dan itibaren TCL markalı ürünlerimizi de kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. Yerli üretim süreciyle birlikte TCL markamızla ilgili iletişim ve pazarlama yatırımlarımız artarak devam edecek." dedi.

"Made in Türkiye" etiketiyle üretilen TCL 20 SE, gelişmiş bir akıllı telefona ait tüm özelliklerin yanı sıra her yerde aynı görsel ve işitsel deneyime sahip olmak isteyenler için üstün bir video eğlence sistemi sunuyor.



Cihazda yüzde 90 ekran gövde oranı, 6.82 inç büyüklüğünde V çentikli bir ekranı ve ince bir kasada geniş görüntüleme performansı sağlayan 20.5:9 ekran oranı bulunuyor. Geniş ekrandan daha fazla yararlanabilmek için TCL 20 SE'de ayrıca kullanıcıların videoları izlerken internette gezinmesine veya mesajları yanıtlamasına olanak tanıyan Akıllı Kayan Pencere özelliği de mevcut.

TCL 20 SE, SDR'den HDR'ye dönüştürme teknolojisi ile videoları göz alıcı bir şekilde oynatabiliyor. NXTVISION teknolojisi sayesinde izlenen videoların rengi, kontrastı ve netliği, gerçek zamanlı olarak iyileştiriliyor. Akıllı telefonun çift hoparlör tasarımı, ses deneyimini de üst seviyeye çıkarıyor. Cihazda tüm bu özelliklere güç sağlamak için Qualcomm'un 8 çekirdekli işlemcisi ve 5.000 mAh batarya bulunuyor.

TCL 20 SE'nin dörtlü arka kamerası, fotoğrafı çekilen nesneleri otomatik olarak algılamak ve arka planı daha güzel hale getirmek üzere tasarlanmış yapay zeka destekli renkli portre ve gökyüzü geliştirme özellikleriyle birlikte geliyor.

